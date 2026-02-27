Το Audi Q5 πέρασε την απόλυτη δοκιμασία σε χειμερινή διαδρομή στις Άλπεις, αναδεικνύοντας τεχνολογία quattro και πρακτικότητα.

Σε απαιτητικές χειμερινές συνθήκες δοκιμάστηκε η νέα γενιά του Audi Q5, σε μια διαδρομή από το Μόναχο έως το Zell am See της Αυστρίας, με στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του μοντέλου σε πραγματικό περιβάλλον χρήσης. Στο ταξίδι συμμετείχαν έξι οχήματα Audi Q5, σε εκδόσεις SUV και Sportback, καλύπτοντας διαφορετικές επιλογές κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων SQ5. Η διαδρομή των 287 χλμ περιλάμβανε αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δίκτυο και ορεινά περάσματα με χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες.

Τετρακίνηση και αερανάρτηση σε χειμερινό περιβάλλον

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες των Άλπεων — από στεγνό οδόστρωμα έως χιονισμένα τμήματα και ορεινές φουρκέτες — αποτέλεσαν πεδίο δοκιμής για την τετρακίνηση quattro και την προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με adaptive damper control.

Η συνεργασία των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης με τη νέα γενιά κινητήρων και την τεχνολογία MHEV plus συνέβαλε στη σταθερότητα και την άμεση απόκριση, ιδιαίτερα σε ανηφορικά και τεχνικά κομμάτια της Gerlos Alpine Road.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει φάσεις ηλεκτρικής υποβοήθησης και βελτιστοποιεί την κατανάλωση, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση σε απαιτητικές επιταχύνσεις.

Πρακτικότητα για ταξίδια και δραστηριότητες

Η χειμερινή διαδρομή ανέδειξε και την πρακτική πλευρά του Q5. Οι μπαγκαζιέρες οροφής και τα γνήσια αξεσουάρ μεταφοράς σκι επέτρεψαν εύκολη μεταφορά εξοπλισμού, ενώ η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αύξησε σημαντικά τη χωρητικότητα φόρτωσης.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 1.473 λίτρα, ενώ στοιχεία όπως το συρόμενο πίσω κάθισμα, οι θύρες USB-C και η επαγωγική φόρτιση ενισχύουν τη χρηστικότητα σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Audi assistant με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης παρείχε πληροφορίες πλοήγησης και σημεία ενδιαφέροντος, ενώ τα ψηφιακά πίσω φώτα OLED δεύτερης γενιάς ενσωματώνουν λειτουργία communication light, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη ορατότητα και επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Κατανάλωση

Τιμές κατανάλωσης και εκπομπών των μοντέλων που αναφέρονται παραπάνω

Audi Q5 SUV

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): 7,9–5,8 (29.8-40.6 US mpg)

Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km): 180–148 (289.7-238.2 g/mi)

Κλάση CO₂: G–E

Audi Q5 Sportback

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): 7,9–5,8 (29.8-40.6 US mpg)

Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km): 180–148 (289.7-238.2 g/mi)

Κλάση CO₂: G–E

Audi SQ5 SUV

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): 8,8–8,1 (26.7-29.0 US mpg)

Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km): 199–183 (320.3-294.5 g/mi)

Κλάση CO₂: G

Audi SQ5 Sportback

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): 8,7–8,1 (27.0-29.0 US mpg)

Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (g/km): 198–183 (318.7-294.5 g/mi)

Κλάση CO₂: G

