Το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, καλωσορίζει την άνοιξη με ένα Spring Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων! Για ένα 4ήμερο, από την Πέμπτη 05 έως τη Δευτέρα 09 Μαρτίου σε όλα τα καταστήματά του Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με όφελος έως 3.000€!

Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και από 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ που περιλαμβάνει:

Καλής λειτουργίας

Πραγματικών χιλιομέτρων

Ατρακάριστου οχήματος

Καλύτερης τιμής

Επιστροφής χρημάτων

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι Ελληνικής Αγοράς και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου!

Περισσότερες πληροφορίες.

Βρείτε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο πλήρως ενημερωμένο website του STOCK CENTER.

To STOCK CENTER βρίσκεται σε 15 σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Καταστήματα

1. Άλιμος: Αρχαίου Θεάτρου 3, τηλ.: 210 9968224

2. Αργυρούπολη: Λεωφ. Βουλιαγμένης 572, τηλ.: 210 9982850

3. Αργυρούπολη: Καραϊσκάκη & Μεγ Αλεξάνδρου 7, τηλ.: 210 9982600

4. Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), τηλ.: 210 6607003

5. Γλυκά Νερά: Λ. Λαυρίου 21, τηλ.: 211 10 66000

6. Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, τηλ.: 210 6155800

7. Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 87, τηλ.: 210 6104826, 210 6104827-9

8. Νέα Ερυθραία: 18οχλμ Ε. Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γεφ. Βαρυμπόμπης, τηλ.: 211 10 63031-2

9. Παιανία: 2ο χλμ Λεωφ. Μαρκόπουλου, τηλ.: 211 1026880, 211 1026881-3

10. Χαλάνδρι: Λ. Kηφισίας 352, τηλ.: 210 6198998

11. Χαλάνδρι: Λ. Κηφισίας 292, τηλ.: 211 211 7070

12. Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 10, τηλ.: 2310 475871

13. Θεσσαλονίκη: 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Θέρμη, τηλ.: 2310 474174, 2310 478955

14. Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, τηλ.: 2810 305012

15. Χανιά: Λ. Καραμανλή 78, τηλ.: 28210 24900