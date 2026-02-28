Η αμιγώς ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E συνδυάζει σπορ οδήγηση, προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.

Η Ford συνεχίζει την εξέλιξη της Mustang Mach-E, επιχειρώντας να μεταφέρει τον σπορ χαρακτήρα του ιστορικού ονόματος Mustang στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που δίνει έμφαση στην οδηγική συμπεριφορά, την τεχνολογία και την καθημερινή χρηστικότητα.

Η ρύθμιση της ανάρτησης έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει άνεση και ακρίβεια, τόσο σε αστικές μετακινήσεις όσο και σε διαδρομές με αυξημένες οδηγικές απαιτήσεις. Η αναβαθμισμένη πίσω ανάρτηση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας κύλισης για τους πίσω επιβάτες, χωρίς να επηρεάζεται η δυναμική συμπεριφορά.

Στην κορυφαία έκδοση GT, η Mustang Mach-E εξοπλίζεται με το σύστημα MagneRide, το οποίο προσαρμόζει την απόσβεση έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Το σύστημα πέδησης διαθέτει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, ενώ στην έκδοση GT χρησιμοποιούνται δαγκάνες Brembo. Παράλληλα, η λειτουργία one-pedal επιτρέπει την επιβράδυνση του οχήματος μέσω του πεντάλ επιτάχυνσης, ενισχύοντας την άνεση στην πόλη και συμβάλλοντας στην ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

Ψηφιακό περιβάλλον και SYNC 4A

Στο εσωτερικό, η Mustang Mach-E υιοθετεί πλήρως ψηφιακή φιλοσοφία. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται κάθετη οθόνη αφής 15,5 ιντσών με το σύστημα SYNC 4A.

Μέσω της κεντρικής οθόνης ελέγχονται λειτουργίες όπως τα προγράμματα οδήγησης, η πλοήγηση, ο κλιματισμός και η διαχείριση φόρτισης, με στόχο πιο άμεση και διαισθητική χρήση.

Πλατφόρμα τύπου skateboard και χαμηλό κέντρο βάρους

Η Mustang Mach-E βασίζεται σε πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων τύπου skateboard, με την μπαταρία τοποθετημένη στο δάπεδο ανάμεσα στους δύο άξονες. Η διάταξη αυτή συμβάλλει σε χαμηλότερο κέντρο βάρους και πιο ισορροπημένη κατανομή μάζας.

Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη σταθερότητα στις στροφές, περιορισμένες κλίσεις αμαξώματος και πιο προβλέψιμη συμπεριφορά σε αλλαγές κατεύθυνσης.

Διαθέσιμη με προγράμματα απόκτησης και 8ετή εγγύηση

Η ηλεκτρική Mustang Mach-E διατίθεται με προγράμματα χρηματοδότησης και λειτουργικής μίσθωσης, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας οκτώ ετών, στοιχείο που μειώνει το συνολικό κόστος χρήσης κατά τη διάρκεια κατοχής του οχήματος.

Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η Mustang Mach-E επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη σπορ ταυτότητα της Mustang και στις απαιτήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής μετακίνησης.