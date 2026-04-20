Mercedes-Benz C-Class Electric: «Welcome Home» στην ηλεκτρική εποχή (vid)

H νέα αμιγώς ηλεκτρική C-Class έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα premium μεσαία σεντάν με αυτονομία-ρεκόρ 762 χλμ., τεχνολογία 800V και την άνεση μιας S-Class.

Η Mercedes-Benz γυρίζει σελίδα σε μια ιστορία 140 ετών, παρουσιάζοντας την ολοκαίνουργια ηλεκτρική C-Class. Σε μια εποχή που η αυτοκίνηση αλλάζει ριζικά, το νέο μοντέλο της Στουτγάρδης καταφέρνει να παραμείνει καθησυχαστικά οικείο, διατηρώντας τις αξίες της κομψότητας και της άνεσης, ενώ ταυτόχρονα εισάγει τεχνολογίες που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο στην κορυφαία S-Class.

Όπως δήλωσε ο Όλα Καλένιους, επικεφαλής του Mercedes-Benz Group, πρόκειται για την πιο ισχυρή και σπορ C-Class που κατασκευάστηκε ποτέ. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός «καταφυγίου» για τον οδηγό, όπου η υψηλή τεχνολογία MB.OS και η αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα συνεργάζονται για να προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία πολυτέλειας.

Αεροδυναμική για όσκαρ

Εξωτερικά, η ηλεκτρική C-Class υιοθετεί μια σιλουέτα που παραπέμπει σε κουπέ, με μυώδεις θόλους και ένα εντυπωσιακό «GT» πίσω μέρος. Η εμβληματική μάσκα διαθέτει 1.050 φωτιζόμενα σημεία, ενώ οι προβολείς ενσωματώνουν το σχήμα του αστεριού, δημιουργώντας μια μοναδική φωτεινή υπογραφή. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι τέτοια που ο συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd) περιορίζεται στο 0.22, στοιχείο κομβικό για την επίτευξη της μεγάλης αυτονομίας.

Στο πίσω μέρος, τα τέσσερα στρογγυλά φωτιστικά σώματα με σχεδιασμό αστεριού χαρίζουν στο αυτοκίνητο μια δική του, ξεχωριστή ταυτότητα. Οι τροχοί από 18 έως 20 ίντσες είναι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένοι, ενώ οι αναδυόμενες χειρολαβές (flush handles) ενισχύουν την καθαρότητα των επιφανειών και τη συνολική αποδοτικότητα του σχήματος.

Ένας «ψηφιακός στρατός» στην υπηρεσία της άνεσης

Περνώντας στην καμπίνα, ο επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος με την εντυπωσιακή MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών, η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό. Το λειτουργικό σύστημα MB.OS, ενισχυμένο με τεχνητή νοημοσύνη (ChatGPT, Google Gemini), λειτουργεί ως ένας ψηφιακός βοηθός που μαθαίνει τις συνήθειες του οδηγού. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πανοραμική οροφή SKY CONTROL, η οποία διαθέτει 162 φωτιζόμενα αστέρια που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Η ποιότητα των υλικών θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία, με την Mercedes να παρουσιάζει ένα πιστοποιημένο vegan εσωτερικό, το δεύτερο στον κόσμο μετά το GLC. Τα νέα καθίσματα υψηλής τεχνολογίας προσφέρουν λειτουργίες μασάζ, αερισμό και 4D ήχο μέσω του συστήματος Burmester, ενώ η αντλία θερμότητας εξασφαλίζει ότι η καμπίνα ζεσταίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τα συμβατικά μοντέλα, καταναλώνοντας τη μισή ενέργεια.

Μαραθωνοδρόμος με γονίδια σπρίντερ

Στην κορυφή της γκάμας κατά το λανσάρισμα βρίσκεται η C 400 4MATIC electric. Με ισχύ 360 kW (490 ίπποι), η ηλεκτρική λιμουζίνα επιταχύνει από το μηδέν στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 94 kWh προσφέρει αυτονομία έως και 762 χιλιόμετρα (WLTP), επιτρέποντας ταξίδια από το Βερολίνο στο Παρίσι με μία μόνο σύντομη στάση φόρτισης.

Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, η νέα C-Class μπορεί να ανακτήσει 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης σε σταθμούς DC ισχύος έως 330 kW. Επιπλέον, το σύστημα μετάδοσης δύο σχέσεων στον πίσω άξονα εξασφαλίζει εκρηκτική επιτάχυνση στις χαμηλές ταχύτητες και μέγιστη αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κινητή αποθήκη ενέργειας.

Η ευελιξία συναντά την πολυτέλεια

Η Mercedes-Benz υπόσχεται ότι αυτή είναι η πιο ευέλικτη C-Class που κατασκευάστηκε ποτέ, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Η αερανάρτηση AIRMATIC, σε συνδυασμό με την τετραδιεύθυνση (έως 4,5 μοίρες στον πίσω άξονα), μειώνει τον κύκλο στροφής στα 11,2 μέτρα και προσφέρει σταθερότητα S-Class στις υψηλές ταχύτητες. Το σύστημα ανάρτησης «διαβάζει» ρο δρόμο, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Google Maps και το Car-to-X για να προσαρμόζει την απόσβεση πριν το αυτοκίνητο συναντήσει εμπόδια ή ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρακτικότητα. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική επέτρεψε την αύξηση του μεταξονίου κατά 97 χιλιοστά, προσφέροντας περισσότερο χώρο για τους επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 470 λίτρα, ενώ ο εμπρόσθιος χώρος (frunk) προσφέρει επιπλέον 101 λίτρα, ιδανικά για τα καλώδια φόρτισης ή μικρές αποσκευές. Παράλληλα, η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει στους 1,8 τόνους, καθιστώντας την ιδανική για κάθε είδους δραστηριότητα.

Ασφάλεια και Αυτόνομη Οδήγηση επόμενης γενιάς

Η ασφάλεια παραμένει στον πυρήνα της φιλοσοφίας της μάρκας. Η νέα C-Class είναι εξοπλισμένη με 27 κάμερες και αισθητήρες, υποστηρίζοντας το σύστημα MB.DRIVE ASSIST PRO. Το σύστημα αυτό επιτρέπει μια απρόσκοπτη εμπειρία οδήγησης από σημείο σε σημείο (point-to-point), ακόμα και σε συνθήκες πυκνής αστικής κυκλοφορίας.

Σε επίπεδο παθητικής ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει έως και 11 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου ανάμεσα στους εμπρός επιβάτες και αερόσακου γονάτων για τον συνοδηγό. Η νέα λειτουργία "PRE-SAFE curve" προειδοποιεί τον οδηγό σφίγγοντας τη ζώνη ασφαλείας αν η ταχύτητα εισόδου σε μια στροφή κριθεί επικίνδυνη με βάση τα δεδομένα της πλοήγησης, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά για την προστασία των επιβαινόντων.

Εκδόσεις και διαθεσιμότητα

Η Mercedes-Benz ξεκινά την εμπορική πορεία του μοντέλου με την κορυφαία έκδοση C 400 4MATIC electric. Η διάθεση θα ξεκινήσει αρχικά από την αγορά των ΗΠΑ, ενώ η επέκταση σε άλλες διεθνείς αγορές θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με τις τοπικές κανονιστικές ρυθμίσεις και τις προδιαγραφές κάθε περιοχής.

Από το επόμενο έτος, η γκάμα της ηλεκτρικής C-Class αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά περιλαμβάνοντας:

Εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD), οι οποίες θα εστιάζουν στη μέγιστη αποδοτικότητα.

Νέες εκδόσεις 4MATIC (AWD) με διαφορετικά επίπεδα ισχύος.

Εναλλακτικές χωρητικότητες μπαταρίας για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών χρήσης.

Μια νέα έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς, η οποία στοχεύει σε αυτονομία που θα αγγίζει τα 800 χιλιόμετρα, θέτοντας νέα δεδομένα στην κατηγορία των μεσαίων premium sedan.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ως κινητή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για την τροφοδοσία άλλων συσκευών ή ακόμα και του σπιτιού του, όπου αυτό υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric