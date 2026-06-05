Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Μονακό με έναν εξαιρετικό χρόνο.

Η δράση στο Grand Prix Μονακό, τον έκτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί ρίχτηκαν στη μάχη στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, με στόχο να βελτιώσουν το χρόνο και τα μονοθέσιά τους.

Παρότι είδαμε τη διαδικασία να διακόπτεται στα τελευταία λεπτά, είδαμε ένα άκρως απολαυστικό FP2, με τους οδηγούς να πιέζουν στο όριο, ενώ κάποιοι είχαν επαφή με τις μπαριέρες.

Η Ferrari σε θέση ισχύος

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari έκανε ένα εντυπωσιακό πέρασμα με τη μαλακή γόμα ελαστικών «χόρεψε» γύρω από τις μπαριέρες και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:13,026. Ο χρόνος ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ για 0,111 δλ, σε μία εξαιρετική ημέρα για τη Ferrari.

Αν κάτι έδειξε τόσο το FP1 όσο και το FP2 είναι πως η SF-26 πατάει εξαιρετικά στο σιρκουί πόλης του Μόντε Κάρλο και δείχνει να είναι το σημείο αναφοράς.

⬆️ Hamilton - 1:13.026

⬆️ Leclerc +0.111

⬇️ Verstappen +0.168



The Ferrari duo of Hamilton and Leclerc are back to the top of the timesheets with 20 minutes left of FP2 💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/XznNkewEgo — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Ο Φερστάπεν στο κυνήγι των Ferrari

Στην 3η θέση της διαδικασία ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με την RB22 να είναι «κολλημένη» στο έδαφος κόντρα στις φοβίες του πριν από μερικές ημέρες. O Ολλανδός πλησίασε στα 0,168 δλ τον Χάμιλτον, όμως έκανε περισσότερους γύρους με τη μαλακή γόμα και από τους δύο οδηγούς της Ferrari.

H Mercedes-AMG δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο δοκιμών, μην έχοντας το ρυθμό των αντιπάλων της. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της όντας 0,3 δλ πίσω από τον Χάμιλτον και 0,124 δλ ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι. Ο Ίσακ Χατζάρ ήταν στην 6η θέση της κατάταξης μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. H βρετανική ομάδα είχε μια πολύ κακή Παρασκευή, με την MCL40 να μην είναι ανταγωνιστική, ενώ ο Λάντο Νόρις ακινητοποιήθηκε στην πίστα λόγω μηχανικού προβλήματος που του στέρησε πολύτιμο χρόνο.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



NOOO! Lando Norris has stopped on track in his McLaren at the Nouvelle Chicane 😮#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tRvu1txM2R — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Η Audi είχε διπλή παρουσία στην πρώτη 10άδα και πάλι, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ενώ πίσω τους ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Μόντε Κάρλο συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών θα δούμε τους οδηγούς να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP2 GP Μονακό

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.