AVIN παρουσιάζει το AVINation, πρόγραμμα προνομίων για νέους 18–25 μέσω του AVIN Κερδίζω app με πόντους και δώρα.

Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης αποκλειστικά για οδηγούς ηλικίας 18 έως 25 ετών παρουσιάζει η AVIN. Το AVINation είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω και απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες, προσφέροντας καθημερινά προνόμια και συγκέντρωση πόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μέλη του προγράμματος κερδίζουν 50 πόντους με κάθε αγορά καφέ και 100 πόντους με κάθε πλύσιμο αυτοκινήτου, ενώ κάθε Σάββατο ισχύει το λεγόμενο “Youth Day”, με διπλασιασμό πόντων σε όλα τα καύσιμα κίνησης.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Το AVINation εντάσσεται στο υφιστάμενο οικοσύστημα της εφαρμογής AVIN Κερδίζω. Οι πόντοι που συλλέγονται μπορούν να μετατραπούν σε δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση σε πρατήρια AVIN.

Η συμμετοχή προϋποθέτει:

Εγκατάσταση της εφαρμογής AVIN Κερδίζω

Εγγραφή στο AVINation με επιβεβαίωση ηλικίας

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, τα νέα μέλη λαμβάνουν 100 πόντους καλωσορίσματος, έναν καφέ και ένα αρωματικό αυτοκινήτου.

Διαγωνισμοί και επιπλέον παροχές

Παράλληλα, οι νέοι που εγγράφονται συμμετέχουν αυτόματα σε διαγωνισμό με δώρα όπως smartphones, laptops, ακουστικά και προπληρωμένες κάρτες καυσίμων AVIN.

Με το AVINation, η AVIN επιχειρεί να δημιουργήσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, ενισχύοντας τη χρήση της εφαρμογής της και προσφέροντας πρόσθετα κίνητρα σε νεότερους οδηγούς.