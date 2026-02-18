Η ιταλική ομάδα εμφανίστηκε στο τεστ του Μπαχρέιν με μία αεροδυναμική λύση που δεν έχει άλλη ομάδα της Formula 1 στο μονοθέσιό της.

Την πρώτη ημέρα δράσης στο Μπαχρέιν για το τελευταίο χειμερινό τεστ της Formula 1, η προσοχή στράφηκε στη Scuderia Ferrari. Η Ferrari παρουσίασε μια νέα αεροδυναμική λύση στο πίσω μέρος της SF-26, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα μικρό πτερύγιο τοποθετημένο μπροστά από την απόληξη της εξάτμισης.

Το εξάρτημα έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Σαρλ Λεκλέρ βγήκε πρώτος στην πίστα του Σακχίρ, πριν παραδώσει το μονοθέσιο στον Λιούις Χάμιλτον για το απογευματινό σκέλος. Η διάταξη τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, καθώς εκμεταλλεύεται ένα «γκρίζο» σημείο των κανονισμών.

Time to get back to our testing programme 💪 pic.twitter.com/d0r0sRnZ7B — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 18, 2026

Έξυπνη εξέλιξη από τη Ferrari

Οι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 επιτρέπουν την τοποθέτηση αεροδυναμικής διάταξης σε εκείνη την περιοχή, αρκεί να μην εκτείνεται πέρα από 60 χιλιοστά από τον άξονα. Συνήθως αυτό το όριο δεν επιτρέπει στο στοιχείο να ξεπερνά το τελείωμα της εξάτμισης.

Οι μηχανικοί της Scuderia, όμως, μετέφεραν το διαφορικό όσο πιο πίσω γινόταν, αξιοποιώντας τον χώρο κάτω από τη δομή παραμόρφωσης. Έτσι, σχεδίασαν εξαρχής το πίσω μέρος της SF-26 ώστε να φιλοξενεί το συγκεκριμένο πτερύγιο, το οποίο έχει την τεχνική ορολογία «FTM».

Η λειτουργία του συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία των νέων μονάδων ισχύος του 2026. Η ανάγκη συνεχούς φόρτισης της μπαταρίας σημαίνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί συχνά και ως γεννήτρια, διατηρώντας υψηλές στροφές ακόμη και σε στροφές μέσης ή χαμηλής ταχύτητας. Αυτό συνεπάγεται σταθερή ροή καυσαερίων, την οποία η Ferrari επιχειρεί πλέον να εκμεταλλευτεί αεροδυναμικά.

🚨 | The FIA gave the green light last night to Ferrari’s aerodynamic device, which exploits a loophole and delivers significant gains. Great work from Tondi’s team.



It has had a positive impact on the test programme.



📰 @Auto_Racer_it pic.twitter.com/qO3qQNz0Rm — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) February 18, 2026

H αντιγραφή δεν είναι απλή υπόθεση

Αν τα δεδομένα επιβεβαιώσουν τα θεωρητικά οφέλη, η λύση δεν θα είναι εύκολο να αντιγραφεί. Η ενσωμάτωσή της προϋποθέτει διαφορετική αρχιτεκτονική στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, κάτι που απαιτεί ριζικό επανασχεδιασμό και όχι απλή προσθήκη εξαρτήματος. Έτσι, η Ferrari ενδέχεται να απολαμβάνει ένα μεγάλο κέρδος σε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ οι αντίπαλοί της θα ψάχνουν διαφορετικές λύσεις.

Σε μια σεζόν όπου η διαχείριση ενέργειας είναι κομβική, η Ferrari δείχνει ότι αναζητά κέρδη σε κάθε πιθανή λεπτομέρεια. Και στο Μπαχρέιν απέδειξε πως το 2026 δεν θα κριθεί μόνο στις ευθείες, αλλά και στο πώς αξιοποιείται ακόμη και το τελευταίο μόριο καυσαερίου.

