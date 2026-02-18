H Red Bull Racing αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με το φετινό της μονοθέσιο, το οποίο είχε και στην προηγούμενη γενιά της Formula 1.

Η Red Bull Racing δεν αποτελεί εξαίρεση στη μάχη επίλυσης προβλημάτων ενόψει της νέας εποχής της Formula 1. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Πιερ Βασέ, επιβεβαίωσε ότι η RB22 αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα σε μια περίοδο όπου οι νέοι κανονισμοί έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας για όλους.

Η μετάβαση στη νέα εποχή της Formula 1 δεν δοκιμάζει μόνο την αεροδυναμική και τις υβριδικές μονάδες ισχύος, αλλά και τα… νεύρα των μηχανικών στη ζυγαριά. Οι κανονισμοί του 2026 φέρνουν πιο ελαφριά μονοθέσια, αυξημένη ηλεκτρική ισχύ και διαφορετική φιλοσοφία διαχείρισης ενέργειας, δημιουργώντας ένα σύνθετο τεχνικό παζλ για όλες τις ομάδες.

H Red Bull γνωρίζει το βασικό της πρόβλημα

Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull, Πιερ Βασέ, μετά τις δοκιμές του Μπαχρέιν παραδέχθηκε πως η ομάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις στον τομέα του βάρους της νέας RB22.

«Όπως όλοι μετά τον χειμώνα, προσπαθούμε να μειώσουμε βάρος. Έχουμε κάποιες προκλήσεις με το βάρος – αλλά αυτό ισχύει για όλους. Ίσως κάποιοι να έκαναν καλύτερη δουλειά από εμάς», είπε, θέλοντας να δείξει πως δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μόνο η ομάδα του Μίλτον Κινς.

Από το 2026, το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος μειώνεται από τα 798 στα 768 κιλά. Τα 30 κιλά διαφοράς συνιστούν σοβαρή τεχνική πρόκληση, ειδικά σε συνδυασμό με τα νέα υβριδικά συστήματα και τις αναβαθμισμένες μονάδες ισχύος. Στη Formula 1, κάθε επιπλέον κιλό κοστίζει σε χρόνο ανά γύρο, γεγονός που καθιστά τη «δίαιτα» κρίσιμο κομμάτι της εξέλιξης.

Μνήμες από το 2022

Η κατάσταση θυμίζει το 2022, όταν η Red Bull Racing ξεκίνησε τη νέα γενιά ground effect μονοθεσίων με σημαντικά υπέρβαρο μονοθέσιο. Παρά το μειονέκτημα, ήταν ανταγωνιστική, όμως η κυριαρχία ήρθε όταν η ομάδα κατάφερε να αφαιρέσει τα περιττά κιλά στη διάρκεια της σεζόν.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Η RB22 έδειξε θετικά στοιχεία από πλευράς ρυθμού, όμως το τεχνικό επιτελείο γνωρίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Ο Βασέ τόνισε πως η φιλοσοφία της Red Bull δεν είναι να σχεδιάζει ένα μονοθέσιο αποκλειστικά γύρω από το όριο βάρους: «Η προσέγγισή μας είναι να κάνουμε το μονοθέσιο πιο γρήγορο, όχι απλώς να το φέρουμε στο ελάχιστο βάρος».

Η μάχη με τα κιλά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και σε μια εποχή όπου το όριο κατεβαίνει στα 768 κιλά, κάθε γραμμάριο αποκτά στρατηγική σημασία.

