Στη Red Bull Racing δεν πιστεύουν πως έχουν το καλύτερο πακέτο αυτή τη στιγμή στη Formula 1, παρά τα λόγια θαυμασμού από τον ανταγωνισμό.

Το «παιχνίδι» της χειμερινής περιόδου της Formula 1 ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες είναι ένα: να αποποιηθούν το ρόλο του φαβορί και να αναδείξουν μία αντίπαλο ως την καλύτερη ομάδα στην παρούσα φάση. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν, με τις Mercedes-AMG, Red Bull Racing, Ferrari και McLaren να δείχνουν η μία με το δάχτυλο την άλλη.

Μία από τις ομάδες που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Σακχίρ ήταν η Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα ήταν το αντικείμενο συζητήσεων, όχι μόνο για την αξιοπιστία της RB22 αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το μονοθέσιο επιταχύνει στην έξοδο των στροφών. Ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG μάλιστα, δήλωσε πως στις ευθείες η RB22 κερδίζει 1 δευτερόλεπτο από την W17.

An accidental visit to the Mercedes pit box for Isack Hadjar 😬



He's not the first and he won't be the last! 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/5Lk5Ctc9tY — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

H απάντηση της Red Bull

Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Racing, Πιέρ Βασέ, απέρριψε κατηγορηματικά το αφήγημα περί «φαβορί». Μιλώντας μετά τις δοκιμές στο Μπαχρέιν, απάντησε στους ισχυρισμούς του ανταγωνισμού.

«Είναι δύσκολο να το πεις. Δεν είμαστε το σημείο αναφοράς, σίγουρα», είπε.

Ο Γάλλος τεχνικός ξεκαθάρισε πως, βάσει της εσωτερικής ανάλυσης της Red Bull, άλλες ομάδες δείχνουν αυτή τη στιγμή πιο μπροστά: «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι τρεις κορυφαίες ομάδες, Ferrari, Mercedes και McLaren, είναι μπροστά μας. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα δεδομένα μας. Εμείς είμαστε πίσω. Αυτή είναι η εκτίμησή μας αυτή τη στιγμή».

Το “παιχνίδι” των δοκιμών

Ο Βασέ στάθηκε και στη δυσκολία εξαγωγής συμπερασμάτων από χρόνους δοκιμών, ειδικά σε μια χρονιά νέων κανονισμών.

«Είναι δύσκολο να πεις οτιδήποτε για τους άλλους, γιατί δεν γνωρίζεις τον χρόνο που αφιερώνει ο καθένας σε κάθε πρόγραμμα, το επίπεδο καυσίμου, τα επίπεδα ισχύος που χρησιμοποιεί. Η ανάλυσή μας μπορεί να είναι και λανθασμένη».

Όπως τόνισε, η Red Bull Racing δεν δίνει έμφαση στην κατάταξη του τεστ αλλά στη βελτίωση: «Δεν ξοδεύουμε πολύ χρόνο σε αυτό. Προσπαθούμε να εστιάσουμε στο πώς θα βελτιώσουμε τη δουλειά μας».

Οι τεχνικές προκλήσεις της RB22

Παρά την καλή πρώτη εικόνα αξιοπιστίας, ο Βασέ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα στην εξέλιξη της RB22: «Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος με τη δουλειά μας. Έχουμε ξεκάθαρα περιθώρια βελτίωσης και προκλήσεις με αυτού του τύπου τους κανονισμούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χαμηλή αεροδυναμική κάθετη δύναμη και στη διαχείριση της πρόσφυσης σε χαμηλές ταχύτητες:

«Το επίπεδο κάθετης δύναμης είναι αρκετά χαμηλό και η διαχείριση της πρόσφυσης στις χαμηλές ταχύτητες είναι πολύ απαιτητική. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή».