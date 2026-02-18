Νέα δεδομένα στα καύσιμα της Formula 1 για το 2026, καθώς δύο μόλις κατασκευαστές έχουν πάρει έγκριση και οι υπόλοιποι δίνουν μάχη για πιστοποίηση πριν τη Μελβούρνη.

Η πρεμιέρα της Formula 1 στην Αυστραλία πλησιάζει. Πέρα από τις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, τη συζήτηση για τον λόγο συμπίεσης των κινητήρων και τα ζητήματα ασφαλείας στις εκκινήσεις, ένα ακόμη κρίσιμο θέμα βρίσκεται στο προσκήνιο: τα καύσιμα του 2026.

Από φέτος, οι 5 προμηθευτές, Shell (Ferrari), Petronas (Mercedes), Esso (Red Bull PT), Aramco (Honda) και BP (Audi), οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα που προέρχονται αποκλειστικά από φυσικές (biofuel) ή συνθετικές (e-fuel) πηγές, εγκαταλείποντας πλήρως τα ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στη φιλοσοφία της Formula 1, που επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Τα καύσιμα αυτά χρησιμοποιούνται και από τις πελατειακές ομάδες των κατασκευαστών κινητήρων.

Αυστηρή διαδικασία έγκρισης

Η FIA έχει αναθέσει τη διαδικασία πιστοποίησης στη βρετανική εταιρεία Zemo, η οποία ελέγχει κάθε στάδιο παραγωγής ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα προκαθορισμένα κριτήρια βιωσιμότητας και καθαρότητας. Η διαδικασία είναι σύνθετη και χρονοβόρα, ειδικά φέτος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Δεν αποκλείονται καθυστερήσεις, καθώς η παραμικρή απόκλιση από τα πρότυπα μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή απόρριψη του τελικού προϊόντος.

Παρά τα εμπόδια, δεν αναμένεται κάποια ομάδα να απουσιάσει από το grid της Αυστραλίας. Οι κανονισμοί προβλέπουν τη χρήση «προσωρινού» καυσίμου μικρότερης απόδοσης σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η ομολογκασιόν. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πιθανό μειονέκτημα που αυτό συνεπάγεται, ενώ η έγκριση μπορεί να είναι και μερική – επιτρέποντας τη χρήση καυσίμου που δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί στο 100%.

Ferrari και Audi μπροστά

Μέχρι στιγμής, δύο προμηθευτές έχουν εξασφαλίσει πλήρη έγκριση: η Shell, που συνεργάζεται με τη Ferrari (και κατ’ επέκταση με Haas και Cadillac), και η BP για την Audi. Αυτό σημαίνει πως οι υπόλοιποι τρεις προμηθευτές κάνουν αγώνα με το χρόνο ώστε να είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα στις 8 Μαρτίου. Ειδάλλως οι συνέπειες θα είναι μεγάλες.

Η Ferrari μάλιστα δοκίμασε ήδη το νέο βιοκαύσιμο της Shell στο πρώτο τεστ του Μπαχρέιν με την SF-26, επιλέγοντας διαφορετική κατεύθυνση από τους υπόλοιπους κατασκευαστές που στράφηκαν στα συνθετικά e-fuels.

Με λιγότερο από δύο εβδομάδες έως την πρεμιέρα, το μέτωπο των καυσίμων αποτελεί έναν ακόμη άγνωστο παράγοντα σε ένα ήδη σύνθετο τεχνικό περιβάλλον. Και όπως όλα δείχνουν, οι ισορροπίες του 2026 δεν θα κριθούν μόνο από αεροδυναμική και μονάδες ισχύος, αλλά και από το τι καίει κάθε μονοθέσιο.

