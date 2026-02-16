Ο Αντρέα Στέλα με δημόσια παρέμβαση ζήτησε από τη Formula 1 και την FIA να κάνουν άμεσα αλλαγές στους αγωνιστικούς κανονισμούς.

Η πρώτη εικόνα των νέων μονοθεσίων του 2026 στο Μπαχρέιν δεν έφερε μόνο αγωνιστικά συμπεράσματα, αλλά και ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια. Στη McLaren Racing, η συζήτηση δεν περιορίζεται στην απόδοση και την ιεραρχία, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα που, όπως τονίζουν ξεπερνούν το καθαρά αγωνιστικό πλαίσιο.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, έστρεψε την προσοχή του στη διαδικασία εκκίνησης και στη συμπεριφορά των νέων υβριδικών μονάδων ισχύος, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας «απλής προσαρμογής» από τη FIA πριν την έναρξη της σεζόν.

Starting a '26 season scrapbook 📔#McLarenF1 pic.twitter.com/OANtFWAh8K — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) February 15, 2026

Η διαδικασία εκκίνησης στο μικροσκόπιο

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί επιβάλλουν σχεδόν ισομερή κατανομή ισχύος μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία προετοιμασίας πριν την εκκίνηση γίνεται πιο περίπλοκη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία εκκίνησης επιτρέπει σε όλα τα μονοθέσια να έχουν τη μονάδα ισχύος έτοιμη. Το grid δεν είναι το σημείο όπου θέλεις να βλέπεις αυτοκίνητα να καθυστερούν στην εκκίνηση», είπε αρχικά o Στέλα.

Ο Ιταλός αναγνώρισε πως η αυξημένη πολυπλοκότητα των νέων κινητήρων μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις, ειδικά σε συνθήκες πίεσης.

We'll be back on track before you know it 🧡



Until next week, Bahrain International Circuit 🇧🇭#McLarenF1 | #F1Testing pic.twitter.com/6Ax6vB7yXb — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) February 13, 2026

Κίνδυνος από τις διαφορές ταχύτητας

Ένα ακόμη σημείο ανησυχίας αφορά τη στρατηγική «lift and coast». Με τα μονοθέσια να πρέπει να εξοικονομούν και να ανακτούν ενέργεια, ενδέχεται να δημιουργούνται μεγάλες διαφορές ταχύτητας μεταξύ δύο οδηγών που κινούνται κοντά μεταξύ τους στην πίστα.

«Δεν είναι ιδανική κατάσταση όταν ακολουθείς από κοντά», σημείωσε ο Στέλα, φέρνοντας ως παράδειγμα ατυχήματα του παρελθόντος όπως του Μαρκ Ουέμπερ στη Βαλένθια και του Ρικάρντο Πατρέζε στην Πορτογαλία.

«Είναι εικόνες που δεν θέλουμε να ξαναδούμε στη Formula 1», πρόσθεσε.

Η ασφάλεια πάνω απ’ όλα

Παρότι γνωρίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία εκκίνησης μπορεί να συναντήσει αντιδράσεις –ειδικά από ομάδες που έχουν ήδη επενδύσει σε συγκεκριμένες λύσεις– ο Stella επιμένει πως το θέμα ξεπερνά την πολιτική.

«Δεν μιλάμε για το ποιος είναι πιο γρήγορος στις κατατακτήριες ή ποιος έχει καλύτερο ρυθμό αγώνα. Μιλάμε για ασφάλεια στο grid», υπογράμμισε. Υπάρχουν ζητήματα που είναι μεγαλύτερα από το ανταγωνιστικό συμφέρον. Αν μπορούμε με μια απλή προσαρμογή να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, τότε είναι αυτονόητο. Είναι επιτακτικό. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε κάτι απλό ούτε να αναβάλλουμε κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Πρέπει να λυθεί πριν την Αυστραλία».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion