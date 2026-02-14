Νέο τριετές μνημόνιο συνεργασίας Hyundai–Michelin για ελαστικά χαμηλής αντίστασης, EV επιδόσεις, SmartGrip και ανάπτυξη τεχνολογιών digital twin.

Το Hyundai Motor Group και η Michelin υπέγραψαν τρίτο μνημόνιο συνεργασίας (MOU), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση μιας τεχνολογικής σύμπραξης που ξεκίνησε το 2017 και ενισχύθηκε το 2022. Η νέα συμφωνία, διάρκειας τριών ετών, εστιάζει στην επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης ελαστικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής και μελλοντικής αυτόνομης κινητικότητας.

Έμφαση σε χαμηλή αντίσταση κύλισης και ασφάλεια χειρισμών

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η από κοινού εξέλιξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της κατανάλωσης καυσίμου. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν ελαστικά υψηλών επιδόσεων που ενισχύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των χειρισμών.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται άμεσα με τις τεχνικές απαιτήσεις των σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία συνδυάζουν αυξημένο βάρος λόγω μπαταριών και υψηλή άμεση ροπή, παράγοντες που επιβαρύνουν το σύστημα κύλισης και απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις.

Αναβάθμιση απόδοσης για premium ηλεκτρικά οχήματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση των επιδόσεων ελαστικών για premium EVs, όπου ζητούμενα είναι η αυξημένη αυτονομία, η αντοχή σε υψηλά φορτία και η σταθερή απόδοση σε διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη προϊόντων που θα συνδυάζουν αποδοτικότητα, πρόσφυση και ανθεκτικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

Εικονική ανάπτυξη και τεχνολογία Embedded Tire Digital Twin

Το νέο MOU προβλέπει επίσης τη δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών, με αξιοποίηση τεχνολογιών Embedded Tire Digital Twin. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ψηφιακή προσομοίωση της συμπεριφοράς του ελαστικού σε διαφορετικές συνθήκες, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εξέλιξης.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί σύστημα εικονικής εξέλιξης για χρήση εκτός δρόμου, ενώ θα προωθηθεί περαιτέρω η τεχνολογία SmartGrip, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της συνολικής αποδοτικότητας.

Η συνέχεια μιας συνεργασίας από το 2017

Η πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών το 2017 συνέβαλε στην εξέλιξη των τεχνολογιών ελαστικών για το Hyundai IONIQ 5. Το MOU του 2022 επικεντρώθηκε στην πρόβλεψη φθοράς και στη βελτίωση της απόδοσης πέδησης μέσω προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Yongsuk Shin, Vice President και Head of Genesis Engineering Design Center της Hyundai Motor Group, «μέσα από την τρίτη φάση της τεχνολογικής μας συνεργασίας με τη Michelin, αναμένουμε να επιτύχουμε καινοτομίες στα ελαστικά που θα καθοδηγήσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας», προσθέτοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δύο πλευρών θα οδηγήσει σε προηγμένες λύσεις.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μετάβασης της αυτοκινητοβιομηχανίας σε ένα μοντέλο όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες εξέλιξης.

Με την τριετή αυτή συνεργασία, Hyundai και Michelin επιδιώκουν να επιταχύνουν την τεχνολογική ωρίμανση λύσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ηλεκτρικών και μελλοντικών αυτόνομων οχημάτων, ενισχύοντας τη θέση τους σε μια αγορά που μεταβάλλεται ταχύτατα.