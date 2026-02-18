Το L’Étape Greece by Tour de France 2026 διεξάγεται για πρώτη φορά στη Σπάρτη στις 4 Απριλίου, με τη Skoda ως χορηγό επωνυμίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, το L’Étape Greece by Tour de France θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη, το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, μεταφέροντας το διεθνές ποδηλατικό brand σε έναν νέο προορισμό με έντονο ιστορικό και αθλητικό συμβολισμό.

Η διοργάνωση τελεί υπό τη συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού και τη διεθνή προβολή της Λακωνίας.

Τρεις διαδρομές για διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας:

The Race: 140 χλμ. με 1.700 μ. υψομετρικά

The Ride: 67 χλμ. με 1.250 μ. υψομετρικά

The Fun Ride: 15 χλμ., επίπεδη και μη αγωνιστική διαδρομή για συμμετέχοντες από 9 έως 99 ετών

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τη δυναμική της περιοχής ως προορισμού αθλητικών γεγονότων.

Συνεχίζεται η συνεργασία με τη Skoda

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Skoda συμμετέχει ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner του L’Étape Greece, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη σύνδεσή της με την ποδηλασία και τον θεσμό του Tour de France.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η εταιρεία αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό ρόλο της υποστήριξης μετακινήσεων, αξιοποιώντας τη γκάμα μοντέλων της και προβάλλοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη κινητικότητα. Όπως επισημαίνεται, η παρουσία της Skoda λειτουργεί και ως πλατφόρμα ανάδειξης λύσεων ηλεκτροκίνησης και τεχνολογιών που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χωρίς συμβιβασμούς σε επίπεδο ασφάλειας και πρακτικότητας.

Με τη μεταφορά της διοργάνωσης στη Σπάρτη, το L’Étape Greece by Tour de France 2026 διευρύνει το γεωγραφικό και συμβολικό του αποτύπωμα, συνδέοντας το διεθνές ποδηλατικό γεγονός με έναν ιστορικό τόπο που παραδοσιακά ταυτίζεται με την αντοχή και το αγωνιστικό πνεύμα.