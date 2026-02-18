Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο θρυλικός Έντσο Φεράρι (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Για μία ακόμη ημέρα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο που δημιούργησε την πιο ιστορική ομάδα της Formula 1. Επιπλέον θυμόμαστε έναν θρύλο τον αγώνων NASCAR που έφυγε από τη ζωή, μαθαίνουμε μια ασυνήθιστη καριέρα και για το μονόλογο της Ford στο Ράλλυ Νορβηγίας.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1898, γεννήθηκε μια τεράστια προσωπικότητα από τον χώρο της αυτοκίνησης που ακούει στο όνομα Έντσο Φεράρι. Ο Ιταλός ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο των αγώνων ως οδηγός της Alfa Romeo και σημείωσε τεράστιες επιτυχίες στα Grand Prix της εποχής του. Ωστόσο, αποσύρθηκε νωρίς από την οδήγηση για να ιδρύσει τη δική του ομάδα, με τη χρηματοδότηση της Alfa Romeo. Τη βάφτισε Scuderia Ferrari. Έκτοτε, η ομάδα σταδιακά καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φίρμες αυτοκινήτων, τόσο στους αγώνες όσο και στον ευρύτερο χώρο της αυτοκίνησης. Ο «Il Commendatore» υπήρξε ανέκαθεν σκληρός και αμείλικτος απέναντι σε κάθε παράγοντα που επηρέαζε την ομάδα του και, με τις τακτικές του, δημιούργησε ένα όνομα που άφησε εποχή.

Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε ο Τζιοβάνι Λαβάτσι. Ο Ιταλός, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, ξεκίνησε να οδηγεί σε αγώνες σε ηλικία 26 ετών. Η πορεία του όμως ήταν εντυπωσιακή και το 1995 κέρδισε τις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα μαζί με τους Γιούργκεν Λάσινγκ και Κριστόφ Μποσού, ως εργοστασιακός οδηγός της Porsche. Στο μεσοδιάστημα, κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον ευρύτερο χώρο της F1 όταν έκανε κάποια τεστ με την March, όντας παράλληλα και μηχανικός.



Λίγους μήνες μετά το θρίαμβο στην πίστα της Φλόριντα, ο Λαβάτσι έκανε ντεμπούτο στην F1 με την Pacific. To 1996 αγωνίστηκε με τη Minardi στα έξι τελευταία Grand Prix, όμως οι απογοητευτικές του εμφανίσεις, τον έθεσαν εκτός του σπορ στο τέλος της χρονιάς.

Σαν σήμερα το 2001, ο κόσμος των αγώνων θρήνησε τον χαμό του τεράστιου Ντέιλ Έρνχαρντ Sr. Ο 7 φορές πρωταθλητής του NASCAR ενεπλάκη σε ένα δυστύχημα στον τελευταίο γύρο των 500 Μιλίων της Ντεϊτόνα, με αποτέλεσμα θανάσιμα κρανιακά κατάγματα. Ο χαμός του 49χρονου θρύλου οδήγησε στην απαρχή επίμονων ενεργειών για τη συνολική βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας σε όλους τους τομείς του NASCAR: από τα ίδια τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό των οδηγών, μέχρι και τις πίστες.

Σαν σήμερα το 2007, η Ford σάρωσε στο Ράλλυ Νορβηγίας για το WRC. Νικητής ήταν ο Μίκο Χίρβονεν με Ford Focus RS, με τον Μάρκους Γκρένχολμ να τον πλαισιώνει στο 1-2 για την εργοστασιακή ομάδα. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Χένινγκ Σόλμπεργκ με Ford Focus RS της M-Sport.

Φωτογραφίες: formtrends/X-Twitter