Κόντρα στο ρεύμα πηγαίνει ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος διαφωνεί με την έντονη κριτική των οδηγών για τις μάχες ρόδα με ρόδα στη φετινή Formula 1.

Η συζήτηση γύρω από τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 συνεχίζει να διχάζει οδηγούς και ομάδες. Παρά τις «διορθωτικές κινήσεις» πριν από τον αγώνα στο Μαϊάμι, οι οδηγοί δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένοι ενώ από το 2027 αναμένονται νέες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς.

Οι αρχικοί κανονισμοί είχαν δεχθεί έντονα πυρά από αρκετούς οδηγούς. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «anti-racing» και «Formula E σε αναβολικά». Άλλοι, όπως ο Σαρλ Λεκλέρ παρομοίασαν τη νέα μορφή αγώνων με «Mario Kart» λόγω της υπερβολικής εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια και τη στρατηγική διαχείρισης μπαταρίας.

Ο Λεκλέρ άλλαξε γνώμη

Παρά τις αρχικές του τοποθετήσεις, ο Σαρλ Λεκλέρ φαίνεται να αποτελεί μία από τις λίγες φωνές μέσα στο grid που δεν συμμερίζονται τη σκληρή κριτική απέναντι στη νέα εποχή του σπορ. Ο Μονεγάσκος παραδέχθηκε μάλιστα πως η σημερινή άποψή του τον τοποθετεί μάλλον στη μειοψηφία μέσα στο paddock.

«Πάντα διαφωνούσα λίγο με αυτή την άποψη», δήλωσε ο Λεκλέρ όταν ρωτήθηκε αν πλέον οι μάχες στην πίστα μοιάζουν πιο “φυσικές” μετά τις αλλαγές.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ξέρω πως μάλλον είμαι λίγο ο μόνος μέσα στο grid, αλλά θεωρώ πως τουλάχιστον στις μάχες που είχα με τους οδηγούς μπροστά μου όταν τα μονοθέσια χρησιμοποιούν το υβριδικό σύστημα με παρόμοιο τρόπο, τότε οι προσπεράσεις είναι πραγματικά πολύ καλές».

Ο οδηγός της Ferrari εξήγησε πως η νέαμορφή αγώνων απλώς έχει μεταφέρει ακόμη περισσότερο το στοιχείο της στρατηγικής μέσα στις μονομαχίες: «Είναι λίγο πιο στρατηγικές οι μάχες σε σχέση με πέρυσι, αλλά πέρυσι υπήρχε το DRS, σχετικά με το πότε θα το χρησιμοποιήσεις ή πότε θα προσπαθήσεις να ξεφύγεις».

Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ένα για όλους

Παρότι ο Λεκλέρ υπερασπίστηκε τη φιλοσοφία των νέων μονομαχιών στους αγώνες, παραδέχθηκε πως οι κατατακτήριες δοκιμές παραμένουν το μεγαλύτερο αδύναμο σημείο των κανονισμών.

«Δεν θεωρώ πως έχουν αλλάξει δραματικά τα πράγματα στους αγώνες. Σίγουρα όμως οι κατατακτήριες είναι το σημείο όπου υπάρχει η μεγαλύτερη εστίαση και σωστά συμβαίνει αυτό», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

