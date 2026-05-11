Η Mercedes-AMG είναι σύμφωνη με τη μετάβαση σε V8 κινητήρες μελλοντικά στη Formula 1, με τον Τότο Βολφ να κάνει τη δική του πρόταση.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον των κινητήρων της Formula 1 συνεχίζει να «φουντώνει» μετά το Grand Prix Μαϊάμι. Η FIA ανακοίνωσε αλλαγές στο τωρινό σετ κανονισμών κινητήρων που θα ισχύσουν από το 2027, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και το μέλλον του σπορ και την επόμενη γενιά.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, δήλωσε στο Reuters πως οι V8 κινητήρες θα επιστρέψουν στη Formula 1. Το ερώτημα πλέον είναι το πότε θα γίνει αυτή η μετάβαση, με το ξεκίνημα της επόμενης δεκαετίας να είναι το «σημείο μηδέν».

Η Mercedes δεν λέει «όχι» στους V8

Ο CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, εμφανίζεται ανοιχτός στην πιθανότητα επιστροφής των V8 κινητήρων, αλλά με μία σημαντική προϋπόθεση: να διατηρηθεί ισχυρό το υβριδικό στοιχείο. Ο Αυστριακός όχι μόνο δεν απέρριψε το ενδεχόμενο επιστροφής των V8, αλλά αποκάλυψε πως η Mercedes θα υποστήριζε ένα νέο ισχυρό υβριδικό σύνολο υψηλής απόδοσης.

«Από τη σκοπιά της Mercedes, είμαστε ανοιχτοί σε νέους κανονισμούς κινητήρων. Αγαπάμε τους V8, μας φέρνουν μόνο καλές αναμνήσεις και για εμάς είναι κάτι πολύ αυθεντικό για τη Mercedes», είπε.

Ωστόσο, ο Βολφ ξεκαθάρισε πως η Formula 1 δεν μπορεί να επιστρέψει αποκλειστικά στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς κάτι τέτοιο θα απομάκρυνε το σπορ από τη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.

«Πρέπει να βρούμε τρόπο να διατηρήσουμε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να μη χαθεί η σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο. Αν επιστρέψουμε 100% στην καύση, ίσως να δείχνουμε κάπως γελοίοι το 2030 ή το 2031».

Η ιδέα για έναν «υπέρ-κινητήρα»

Ο Βολφ προχώρησε ακόμη περισσότερο, περιγράφοντας ουσιαστικά ένα νέο υβριδικό “mega-engine” που θα συνδυάζει τεράστια ισχύ από κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικό σύστημα.

«Ίσως μπορούμε να έχουμε 800 ίππους από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και άλλους 400 ή περισσότερους από την ηλεκτρική ενέργεια. Αν όλα σχεδιαστούν σωστά, τότε υπολογίστε τη Mercedes μέσα σε αυτή τη νέα εποχή με έναν πραγματικό αγωνιστικό κινητήρα», είπε ο ισχυρός άνδρας της Mercedes.

Οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι για τη Formula 1, καθώς οι αποφάσεις για το επόμενο σετ κανονισμών κινητήρων πρέπει να ληφθούν άμεσα.