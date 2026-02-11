Η τεχνολογία Volkswagen eHybrid μειώνει την κατανάλωση στην πόλη με ηλεκτρική αυτονομία έως 146 km και ευέλικτη φόρτιση AC/DC.

Η σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση δεν ακολουθεί για όλους την ίδια διαδρομή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Volkswagen τοποθετεί την τεχνολογία eHybrid ως μια πρακτική και ώριμη επιλογή για όσους θέλουν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή χρήση, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από την υποδομή φόρτισης.

Τα plug-in hybrid μοντέλα της μάρκας συνδυάζουν αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές διαδρομές με έναν σύγχρονο βενζινοκινητήρα για μεγαλύτερες αποστάσεις, διατηρώντας την ευελιξία ενός συμβατικού αυτοκινήτου.

Ηλεκτρική αυτονομία για την πόλη

Στην πράξη, η φιλοσοφία eHybrid βασίζεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων είναι μικρής απόστασης. Σε αυτές τις συνθήκες, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας ουσιαστικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Tiguan eHybrid, το οποίο προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 146 km σε αστικό κύκλο. Αυτό επιτρέπει σε μεγάλο ποσοστό χρηστών να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης χωρίς χρήση βενζίνης, με τον θερμικό κινητήρα να ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται μεγαλύτερη εμβέλεια.

Συνδυασμός 1.5 TSI evo2 και ηλεκτροκινητήρα

Η τεχνολογία eHybrid βασίζεται στον συνδυασμό του κινητήρα 1.5 TSI evo2 με ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας. Το σύστημα αποδίδει υψηλή συνδυαστική ισχύ, ενώ εξασφαλίζει άμεση απόκριση και ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και υβριδικής λειτουργίας.

Η εναλλαγή των modes γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά άνεσης και ποιότητας κύλισης που αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Volkswagen.

Ευελιξία στη φόρτιση

Σημαντικό στοιχείο της πρότασης eHybrid είναι και η διαδικασία φόρτισης. Τα μοντέλα υποστηρίζουν φόρτιση AC έως 11 kW, αλλά και ταχεία φόρτιση DC έως 40 kW, μειώνοντας τον χρόνο αναπλήρωσης της μπαταρίας και διευκολύνοντας τη χρήση τόσο σε οικιακό περιβάλλον όσο και σε δημόσιους φορτιστές.

Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται συστηματικά στην καθημερινότητα, χωρίς να απαιτείται αλλαγή συνηθειών ή αναπροσαρμογή του τρόπου χρήσης.

Οφέλη χρήσης και συνολικό κόστος

Πέρα από τη μηχανολογική διάσταση, τα eHybrid μοντέλα προσφέρουν απτά οφέλη σε επίπεδο κόστους. Η μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, οι χαμηλότερες εκπομπές CO₂ και τα συναφή φορολογικά πλεονεκτήματα καθιστούν την τεχνολογία ελκυστική τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς στόλους.

Η πρόταση της Volkswagen δεν παρουσιάζεται ως μεταβατικό στάδιο, αλλά ως ολοκληρωμένη λύση για το παρόν. Για όσους επιθυμούν να κάνουν ένα βήμα προς την ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία και την ευελιξία ενός συμβατικού οχήματος, το eHybrid τοποθετείται ως μία ρεαλιστική και τεχνικά ώριμη επιλογή.