Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο αείμνηστος Τζον Σέρτις (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Στη σημερινή αναδρομή μας στα γεγονότα του παρελθόντος, γνωρίζουμε ένα θρύλο των αγώνων ταχύτητας, έναν «Super-sub» της Formula 1, ταξιδεύουμε στην Αυστραλία, ενώ μαθαίνουμε τι έγινε στο πρώτο Grand Prix Βραζιλίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε ο αείμνηστος θρύλος των αγώνων σε δύο και τέσσερις τροχούς, Τζον Σέρτις. Τη δεκαετία του ’50 ο Βρετανός κυριάρχησε στο πρωτάθλημα που εξελίχθηκε στο σημερινό MotoGP. Κατέκτησε επίσης 7 παγκόσμιους τίτλους και 6 νίκες στο θρυλικό TT Isle of Man με την MV Agusta.



Το 1960 μεταπήδησε στη Formula 1, δείχνοντας σχεδόν αμέσως την απίστευτη ταχύτητά του και στους τέσσερις τροχούς. Πολύ σύντομα εντάχθηκε στη Scuderia Ferrari, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο του 1964, με μια λευκή/μπλε 158. Έτσι, έγινε ο μοναδικός άνθρωπος στα χρονικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής τόσο στους δύο όσο και στους τέσσερις τροχούς. Το 1966 κατέκτησε και το πρωτάθλημα Can-Am, ενώ αποχώρησε από την ενεργό δράση το 1972. Κατέγραψε συνολικά 111 εκκινήσεις σε Grand Prix με μονοθέσια των Lotus, Cooper, Lola, Ferrari, Honda, BRM, McLaren αλλά και με μονοθέσια της ομώνυμης εταιρείας του.

Σαν σήμερα το 1959, γεννήθηκε ο «Super-sub» Ρομπέρτο Μορένο. Ο Βραζιλιάνος θεωρείται ένας από τους πιο υποτιμημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, με την καριέρα του να χαρακτηρίζεται από περάσματα σε πολύ αδύναμες και καταδικασμένες ομάδες. Αγωνίστηκε σε 77 Grand Prix και εκκίνησε στα 42, ανεβαίνοντας στο βάθρο του Grand Prix Ιαπωνίας το 1990 με την Benetton, αντικαθιστώντας τον τραυματία Αλεσάντρο Νανίνι. Το 1992 σημείωσε ίσως μία από τις μεγαλύτερες και αδίκως ξεγραμμένες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, όταν προκρίθηκε στο Grand Prix Μονακό με το κάκιστο μονοθέσιο της Andrea Moda. Μετά την F1, επέλεξε τις Η.Π.Α. για να αγωνιστεί στο IndyCar/CART.

Enjoy Roberto Moreno's qualifying run, in the Forti FG01, for the Italian Grand Prix in 1995! #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/2UN2Rf2FcK October 23, 2022

Σαν σήμερα το 1968, πραγματοποιήθηκε ο θρυλικός αγώνας «Surfers Paradise» στην Αυστραλία για το πρωτάθλημα Tasman Series. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζιμ Κλαρκ, οδηγώντας μια Lotus 49-Ford. Όμως ο αγώνας στιγματίστηκε από την απαγόρευση διαφημίσεων πάνω στα μονοθέσια από ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού της Αυστραλίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Lotus και BRM να μην πάρουν μέρος στον προκριματικό αγώνα.

Σαν σήμερα το 1973, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Βραζιλίας στην ιστορία της Formula 1 - στην πίστα του Ιντερλάγκος. Ο πρώτος pole man ήταν ο Ρόνι Πέτερσον με Lotus, όμως νικητής αναδείχθηκε ο ομόσταβλός του, Έμερσον Φιτιπάλντι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζάκι Στιούαρτ με Tyrell, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντένι Ούλμε με McLaren.

Σαν σήμερα το 2002, γεννήθηκε ο Λίαμ Λόσον. Ο Νεοζηλανδός αναδείχθηκε μέσω της Ακαδημίας της Red Bull Racing και έκανε ένα αναπάντεχο ντεμπούτο στη Formula 1 στο Grand Prix Ολλανδίας του 2023. Αντικατέστησε τον Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος είχε σπάσει τον καρπό του στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Η παρουσία του ήταν άκρως αξιοπρεπής κατακτώντας βαθμούς μόλις στο δεύτερο αγώνα του. Το 2024 ξεκίνησε ως αναπληρωματικός οδηγός της Red Bull, όμως στο δεύτερο μισό της χρονιάς αντικατέστησε, μόνιμα αυτή τη φορά, τον Ρικάρντο. Για το 2025 επιλέχθηκε ως ο teammate του Μαξ Φερστάπεν στη μεγάλη ομάδα έναντι του Γιούκι Τσουνόντα.

Φωτογραφίες: vintagelastflag/twitter-Χ