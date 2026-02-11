Η Audi παρουσίασε στο Σακχίρ μια ιδιαίτερα επιθετική αναβάθμιση στο μονοθέσιό της και άλλαξε σημαντικά την εμφάνισή του.

Η πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν μας επεφύλασσε εκπλήξεις. Οι ομάδες βρέθηκαν στην πίστα του Σακχίρ, στην οποία είδαμε τις πρώτες αναβαθμίσεις που… τράβηξαν την προσοχή.

Η Audi δεν περίμενε την έναρξη της σεζόν για να φανερώσει την πρώτη ουσιαστική τεχνική της αναβάθμιση. Στην έναρξη των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν, η R26 εμφανίστηκε με σαφώς διαφοροποιημένο σχεδιασμό στα sidepods, σηματοδοτώντας αλλαγή κατεύθυνσης σε ένα από τα πιο κρίσιμα αεροδυναμικά σημεία του μονοθεσίου.

Από τη Βαρκελώνη στο Μπαχρέιν: η πρώτη εξέλιξη

Η γερμανική ομάδα είχε «κλειδώσει» νωρίς τη βασική προδιαγραφή της R26, πραγματοποιώντας shakedown στη Βαρκελώνη στις αρχές Ιανουαρίου. Το ίδιο πακέτο χρησιμοποιήθηκε και στο πρώτο χειμερινό τεστ στο τέλος του μήνα, ενώ παράλληλα στο εργοστάσιο συνεχιζόταν η εξέλιξη εξαρτημάτων με ορίζοντα τον πρώτο αγώνα στην Αυστραλία.

Το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς έκανε την εμφάνισή του το πρωί της Τετάρτης στο Μπαχρέιν, με τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο να βγαίνει στην πίστα με αναθεωρημένο concept στα πλευρικά ψυγεία.

Πιο κάθετα, πιο συμπαγή

Η νέα διαμόρφωση απομακρύνεται από την οριζόντια, «σχιστή» εισαγωγή αέρα που είχε παρουσιαστεί στην αρχική έκδοση του μονοθεσίου. Τα ανοίγματα είναι πλέον μικρότερα και πιο κάθετα σε διάταξη, προσδίδοντας μια πιο επιθετική γεωμετρία στο εμπρός τμήμα των sidepods.

Το σχήμα θυμίζει σε κάποιο βαθμό τη λογική των περίφημων «zeropods» που είχε εισαγάγει η Mercedes το 2022, αν και εκείνη η προσέγγιση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην περίπτωση της Audi, ωστόσο, το βασικό σώμα των sidepods παραμένει, με σαφή όμως επανασχεδίαση της άνω επιφάνειας.

Η νέα μορφή δείχνει να ενισχύει το downwash effect, κατευθύνοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τη ροή αέρα προς το πίσω μέρος του μονοθεσίου και τον διαχύτη. Πρόκειται για παρέμβαση με σαφή στόχο τη βελτίωση της αεροδυναμικής σταθερότητας και της συνολικής απόδοσης του πακέτου.

A closer look at Audi's sidepod switch 👀 pic.twitter.com/KWzZJILEun — Autosport (@autosport) February 11, 2026

Αλλαγές και στην εμπρός πτέρυγα

Πέρα από τα sidepods, η R26 εμφανίστηκε και με διαφοροποιημένη εμπρός αεροτομή. Παρατηρούνται τροποποιήσεις στα προφίλ των εξωτερικών πτερυγίων, ενώ ξεχωρίζουν δύο μεγάλες κατασκευές στο κύριο σώμα της πτέρυγας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για στοιχεία του μηχανισμού ρύθμισης ύψους των στοιχείων ή για εξοπλισμό μετρήσεων στο πλαίσιο της δοκιμαστικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο δείχνει πως η Audi δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσομοιώσεις, αλλά μεταφέρει άμεσα στην πίστα τα πρώτα συμπεράσματα από το εργοστάσιο.

