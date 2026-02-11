F1 - Δοκιμές Μπαχρέιν: Ποιος και πότε οδηγεί για κάθε ομάδα

Στάθης Κοκκορόγιαννης
F1 - Δοκιμές Μπαχρέιν: Ποιος και πότε οδηγεί για κάθε ομάδα
Οι οδηγοί αναλαμβάνουν δράση στις δοκιμές του Μπαχρέιν, το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 για την αγωνιστική σεζόν του 2026.

Η χειμερινή περίοδος της Formula 1 για το 2026 συνεχίζεται με τις δοκιμές του Μπαχρέιν να βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Από σήμερα, Τετάρτη 11 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και οι 11 ομάδες του grid θα ρίξουν για πρώτη φορά τα νέα μονοθέσια στην πίστα σε κοινές συνθήκες.

Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μονοθέσιο ανά ημέρα, μοιράζοντας συνήθως τον χρόνο μεταξύ των δύο οδηγών της. Το τεστ επικεντρώνεται κυρίως σε αξιοπιστία, έλεγχο συστημάτων και συλλογή δεδομένων, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους απόλυτους χρόνους.

Ωράριο δοκιμών

Το Μπαχρέιν βρίσκεται μία ώρα μπροστά από την Ελλάδα. Το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

 
  • Πρωινό σκέλος: 09:00 – 13:00
  • Διάλειμμα: 13:00 – 14:00
  • Απογευματινό σκέλος: 14:00 – 18:00

Συνολικά, κάθε ημέρα προσφέρει 8 ώρες καθαρής δράσης στην πίστα, με τις ομάδες να επικεντρώνονται κυρίως σε συστήματα, ρυθμίσεις, αεροδυναμικές μετρήσεις και αρχική χαρτογράφηση των μονάδων ισχύος.

Ποιοι οδηγοί οδηγούν και πότε

Ακολουθεί ο πίνακας με τα προγράμματα των ομάδων για την 1η εβδομάδα δοκιμών στο Σακχίρ.

ΟμάδαΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
McLarenΠιάστρι / ΝόριςΝόριςΠιάστρι
MercedesΡάσελ / ΑντονέλιΑντονέλι / ΡάσελΡάσελ / Αντονέλι
Red Bull RacingΦερστάπενΧατζάρΦερστάπεν / Χατζάρ
FerrariΧάμιλτον / Λεκλέρ
WilliamsΣάινθ / ΆλμπονΆλμπον / ΣάινθΣάινθ / Άλμπον
Racing Bulls
Aston MartinΣτρολΑλόνσοΣτρολ
HaasΟκόνΜπέρμανΜπέρμαν / Οκόν
AudiΜπορτολέτο / ΧούλκενμπεργκΧούλκενμπεργκ / ΜπορτολέτοΜπορτολέτο / Χούλκενμπεργκ
AlpineΚολαπίντο / ΓκασλίΓκασλίΚολαπίντο
CadillacΜπότας / ΠέρεζΠέρεζ / ΜπόταςΜπότας / Πέρεζ

Σημείωση: όπου αναφέρονται δύο ονόματα, ο πρώτος οδηγεί στο πρωινό σκέλος και ο δεύτερος στο απογευματινό.

Τι να περιμένουμε από το τεστ

Οι χρόνοι δεν λένε την πλήρη αλήθεια – ειδικά στην αρχή ενός νέου κύκλου τεχνικών κανονισμών. Ωστόσο, οι κατανομές των οδηγών δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πού δίνει έμφαση κάθε ομάδα: σταθερότητα, εκμάθηση από τους rookie ή επιβεβαίωση δεδομένων από τους πιο έμπειρους. Τα ουσιαστικά συμπεράσματα θα αρχίσουν να διαμορφώνονται όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας, όταν τα προγράμματα γίνουν πιο «καθαρά» και λιγότερο πειραματικά.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes-AMG F1 meida

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 