Οι οδηγοί αναλαμβάνουν δράση στις δοκιμές του Μπαχρέιν, το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 για την αγωνιστική σεζόν του 2026.

Η χειμερινή περίοδος της Formula 1 για το 2026 συνεχίζεται με τις δοκιμές του Μπαχρέιν να βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Από σήμερα, Τετάρτη 11 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και οι 11 ομάδες του grid θα ρίξουν για πρώτη φορά τα νέα μονοθέσια στην πίστα σε κοινές συνθήκες.

Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μονοθέσιο ανά ημέρα, μοιράζοντας συνήθως τον χρόνο μεταξύ των δύο οδηγών της. Το τεστ επικεντρώνεται κυρίως σε αξιοπιστία, έλεγχο συστημάτων και συλλογή δεδομένων, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους απόλυτους χρόνους.

Back. On. Track. 😤



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

Ωράριο δοκιμών

Το Μπαχρέιν βρίσκεται μία ώρα μπροστά από την Ελλάδα. Το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Πρωινό σκέλος: 09:00 – 13:00

Διάλειμμα: 13:00 – 14:00

Απογευματινό σκέλος: 14:00 – 18:00

Συνολικά, κάθε ημέρα προσφέρει 8 ώρες καθαρής δράσης στην πίστα, με τις ομάδες να επικεντρώνονται κυρίως σε συστήματα, ρυθμίσεις, αεροδυναμικές μετρήσεις και αρχική χαρτογράφηση των μονάδων ισχύος.

Checo and Valtteri hit the track for a @Cadillac_F1 filming day in Bahrain! 🎥🤩#F1 pic.twitter.com/XBtYnU4qZi February 10, 2026

Ποιοι οδηγοί οδηγούν και πότε

Ακολουθεί ο πίνακας με τα προγράμματα των ομάδων για την 1η εβδομάδα δοκιμών στο Σακχίρ.

Ομάδα Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή McLaren Πιάστρι / Νόρις Νόρις Πιάστρι Mercedes Ράσελ / Αντονέλι Αντονέλι / Ράσελ Ράσελ / Αντονέλι Red Bull Racing Φερστάπεν Χατζάρ Φερστάπεν / Χατζάρ Ferrari Χάμιλτον / Λεκλέρ — — Williams Σάινθ / Άλμπον Άλμπον / Σάινθ Σάινθ / Άλμπον Racing Bulls — — — Aston Martin Στρολ Αλόνσο Στρολ Haas Οκόν Μπέρμαν Μπέρμαν / Οκόν Audi Μπορτολέτο / Χούλκενμπεργκ Χούλκενμπεργκ / Μπορτολέτο Μπορτολέτο / Χούλκενμπεργκ Alpine Κολαπίντο / Γκασλί Γκασλί Κολαπίντο Cadillac Μπότας / Πέρεζ Πέρεζ / Μπότας Μπότας / Πέρεζ

Σημείωση: όπου αναφέρονται δύο ονόματα, ο πρώτος οδηγεί στο πρωινό σκέλος και ο δεύτερος στο απογευματινό.

Τι να περιμένουμε από το τεστ

Οι χρόνοι δεν λένε την πλήρη αλήθεια – ειδικά στην αρχή ενός νέου κύκλου τεχνικών κανονισμών. Ωστόσο, οι κατανομές των οδηγών δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πού δίνει έμφαση κάθε ομάδα: σταθερότητα, εκμάθηση από τους rookie ή επιβεβαίωση δεδομένων από τους πιο έμπειρους. Τα ουσιαστικά συμπεράσματα θα αρχίσουν να διαμορφώνονται όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας, όταν τα προγράμματα γίνουν πιο «καθαρά» και λιγότερο πειραματικά.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion