Η Ford επιστρέφει στη Formula 1 το 2026 σε συνεργασία με τις δύο ομάδες της Red Bull, εξελίσσοντας τεχνολογίες που στοχεύουν να περάσουν και στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Η Formula 1 έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα περιβάλλον όπου η απόδοση δεν κρίνεται αποκλειστικά στην πίστα. Η ταχύτητα ανάπτυξης, η ακρίβεια των δεδομένων και η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford προετοιμάζει την επιστροφή της στο πρωτάθλημα το 2026, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας, αντιμετωπίζοντας τη Formula 1 ως ένα πεδίο εντατικής τεχνολογικής εξέλιξης με εφαρμογές πέρα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η συνεργασία με τη Red Bull και ο ρόλος της κατασκευής

Η Ford συνεργάζεται με τη Red Bull Racing και τη Red Bull Powertrains, συμμετέχοντας ενεργά στην κατασκευή σύνθετων εξαρτημάτων της νέας μονάδας ισχύος για το 2026.

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), η Ford κατάφερε να μειώσει τον χρόνο κατασκευής και δοκιμής κρίσιμων εξαρτημάτων από 16 ημέρες σε μόλις 5. Η μείωση αυτή επιτρέπει ταχύτερους κύκλους εξέλιξης και δοκιμών, στοιχείο κρίσιμο σε ένα πρωτάθλημα όπου ο χρόνος συχνά καθορίζει το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Μια νέα μονάδα ισχύος από μηδενική βάση

Η επιστροφή της Ford συμπίπτει με τη ριζική αλλαγή των τεχνικών κανονισμών του 2026. Δεν πρόκειται για προσαρμογή ενός υπάρχοντος κινητήρα, αλλά για την εξέλιξη ενός πλήρως νέου υβριδικού συστήματος κίνησης.

Κάθε επιμέρους τμήμα, από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το σύστημα εισαγωγής, έως τα συστήματα ανάκτησης και αποθήκευσης ενέργειας, σχεδιάζεται, δοκιμάζεται και βελτιστοποιείται από κοινού από τις ομάδες της αμερικανικής μάρκας στο Μίσιγκαν και της Red Bull στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς.

Ψηφιακά εργαλεία για να καλυφθεί το «χάσμα εμπειρίας»

Η επιστροφή στη Formula 1 ύστερα από μακρά απουσία σημαίνει ότι η Ford ξεκινά με μειονέκτημα εμπειρίας σε σχέση με κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται συνεχώς στο πρωτάθλημα. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για εναλλακτικές μεθόδους εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανικός προσομοιώσεων Κέβιν Ρούιμπαλ ανέπτυξε, σε συνεργασία με τη Red Bull, έναν νέο ψηφιακό κώδικα προσομοίωσης που λειτουργεί έως και 1.000 φορές ταχύτερα από τα παραδοσιακά εργαλεία. Χάρη σε αυτόν, οι οδηγοί μπορούν να αξιολογούν τη συμπεριφορά της μονάδας ισχύος στον προσομοιωτή και να παρέχουν ανατροφοδότηση πριν ακόμη κατασκευαστεί φυσικό πρωτότυπο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό της εξέλιξης.

Διαχείριση ενέργειας: ο «εγκέφαλος» του υβριδικού συστήματος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μηχανικοί Σαμ Ανγκέλι και Μάικ Χουάνγκ συνεργάστηκαν με τη Red Bull Ford Powertrains για την ανάπτυξη ενός εργαλείου «ψηφιακής νοημοσύνης», το οποίο καθορίζει πότε το υβριδικό σύστημα πρέπει να αποθηκεύει ή να αποδίδει ενέργεια.

Το σύστημα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τη μέγιστη απόδοση, αλλά και τη συνολική συμπεριφορά του μονοθεσίου στην πίστα, επηρεάζοντας την οδήγηση και τη στρατηγική σε πραγματικό χρόνο.

Από την πίστα στην παραγωγή

Οι τεχνολογίες που εξελίσσονται στο πλαίσιο της Formula 1 δεν προορίζονται να παραμείνουν αποκλειστικά στους αγώνες. Στρατηγικές θερμικής διαχείρισης, αλγόριθμοι ελέγχου της κατάστασης φόρτισης μπαταριών και μέθοδοι βελτιστοποίησης συστημάτων κίνησης αποτελούν ήδη βασικά εργαλεία για την εξέλιξη μελλοντικών ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της Ford.

Με αυτόν τον τρόπο, η Formula 1 λειτουργεί για τη Ford ως ένα πραγματικό εργαστήριο δοκιμών, όπου η πίεση του ανταγωνισμού επιταχύνει την ωρίμανση τεχνολογιών που, σε δεύτερο χρόνο, προορίζονται για τα αυτοκίνητα παραγωγής.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion