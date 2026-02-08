Νέα επανασύνδεση με τον πρωταθλητή της Formula 1 και του WEC, Φερνάντο Αλόνσο επιθυμεί η McLaren Racing.

Δεν πρόκειται για κάποιου είδους ανέκδοτο. Η πόρτα της McLaren Racing στον Φερνάντο Αλόνσο είναι και πάλι ανοιχτή. Αυτό επιβεβαίωσε ο CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν, ο οποίος θέλει να δει και πάλι τον Ισπανό να οδηγεί γι’ αυτόν.

Η επιθυμία του Αμερικανού δεν είναι να υπογράψει τον Αλόνσο για τη θέση του παγκόσμιου πρωταθλητή Λάντο Νόρις ή του Όσκαρ Πιάστρι. Ο ρόλος για τον οποίο υπάρχει ανοικτή θέση είναι για τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Η φήμη του θρυλικού αγώνα

Τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης είναι ένας από τους ελάχιστους μεγάλους στόχους που παραμένουν ανοιχτοί για οδηγούς με μακρά και πολυδιάστατη καριέρα. Για ορισμένους, δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη αγώνα, αλλά κομβικό κομμάτι ενός ιστορικού επιτεύγματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του Φερνάντο Αλόνσο συνεχίζει να συνδέεται σταθερά με το ενδεχόμενο επιστροφής στο «Κορυφαίο Αγωνιστικό Θέαμα του πλανήτη», παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός δεν έχει βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης της Indy 500 από το 2020.

Η τοποθέτηση του Μπράουν

Κατά τα εγκαίνια του νέου McLaren Racing Center, έδρας της Arrow McLaren που παίρνει μέρος στο Indycar, ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επανένωσης με τον Alonso για μια νέα προσπάθεια στην Indy 500.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο φετινό αγωνιστικό σχήμα: «Ξεκινώντας με τον Ryan, είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στο αυτοκίνητο φέτος. Είναι σίγουρα ικανός να κερδίσει την Indy 500, οπότε πιστεύω ότι οι πιθανότητές μας έχουν αυξηθεί».

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε πιο άμεσα για τον Αλόνσο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα 44 του χρόνια και διανύει τον τελευταίο χρόνο του τρέχοντος συμβολαίου του με την Aston Martin:

«Μετά από αυτό, και μετά το τέλος του κεφαλαίου της Formula 1 για τον Φερνάντο. Είναι στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα συνεχίσει – μιλάμε γι’ αυτό σχεδόν κάθε φορά που συναντιόμαστε».

Ο Μπράουν ξεκαθάρισε ότι, από αγωνιστικής πλευράς, θεωρεί το εγχείρημα απολύτως ρεαλιστικό: «Πιστεύω ότι έχουμε αυτοκίνητο ικανό να κερδίσει την Indy 500. Και πιστεύω ότι ο Φερνάντο είναι απολύτως ικανός να την κερδίσει. Απόλαυσα πραγματικά τη συνεργασία μας τότε. Εκείνος απόλαυσε όλες τις χρονιές εκτός από μία, αλλά το πρώτο έτος το λάτρεψε. Ήταν μαγικό. Θα ήθελα πολύ να δω τον Φερνάντο ξανά στην Indy 500 μαζί μας. Είναι κάτι για το οποίο θα συνεχίσω να τον… ενοχλώ».

Η εμπειρία του Αλόνσο στην Ινδιανάπολη

Ο Αλόνσο έχει επιχειρήσει συνολικά τρεις φορές να κατακτήσει τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, όλες με υποστήριξη της McLaren Racing. Κατάφερε να προκριθεί στο grid των 33 οδηγών δύο φορές, με κορυφαία στιγμή την πρώτη του συμμετοχή το 2017.

Τότε, ο Ισπανός εντυπωσίασε: εκκίνησε πέμπτος, ηγήθηκε για 27 γύρους και παρέμεινε στο γκρουπ της νίκης μέχρι την εγκατάλειψη λόγω μηχανικού προβλήματος, ενώ βρισκόταν έβδομος με 21 γύρους να απομένουν. Η εμφάνιση αυτή του χάρισε και τον τίτλο του κορυφαίου rookie.

Η τελευταία του συμμετοχή το 2020 πραγματοποιήθηκε σε ειδικές συνθήκες, καθώς ο αγώνας διεξήχθη χωρίς θεατές και μεταφέρθηκε χρονικά στον Αύγουστο, λόγω της πανδημίας.

