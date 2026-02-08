Σαν Σήμερα: Το Σπα αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα της F1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μπορεί το Σπα να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της Formula 1, όμως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στο παρελθόν. Σήμερα θα μάθουμε για τη μέρα που αφαιρέθηκε το Grand Prix Βελγίου από το αγωνιστικό πρόγραμμα, για έναν οδηγό που άφησε εποχή και για έναν συγκλονιστικό αγώνα στο Μπάθαρστ.

Σαν σήμερα το 1932, γεννήθηκε ο Κλιφ Άλισον. Έχοντας αφήσει υποσχέσεις αγωνιζόμενος στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και στους αγώνες αντοχής, ο Βρετανός εισήλθε στη Formula 1 στα τέλη της δεκαετίας του ‘50. Αγωνίστηκε με τη νεοφερμένη Team Lotus για σχεδόν όλο το 1958 και πήγε στη Scuderia Ferrari την επόμενη σεζόν. Το 1960 τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix Αργεντινής, κατακτώντας έτσι το καλύτερο αποτέλεσμά του.



Όμως στο Grand Prix Μονακό, ενεπλάκη σε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αποκόμισε σοβαρούς τραυματισμούς, μένοντας για πολλούς μήνες εκτός δράσης. Επέστρεψε το 1961 στη Lotus αλλά, στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου, στάθηκε πάλι άτυχος. Είχε ξανά ένα άσχημο ατύχημα και υπέστη κατάγματα στη λεκάνη και τα γόνατά του. Ως αποτέλεσμα, εγκατέλειψε οριστικά τους αγώνες.

Σαν σήμερα το 2006, ανακοινώθηκε η αφαίρεση του Grand Prix Βελγίου από το καλεντάρι εκείνης της σεζόν στην Formula 1. Η πίστα του Σπα βρισκόταν ακόμη υπό καθεστώς αναδιαμόρφωσης και εξαιτίας των πολλαπλών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των εργασιών, η FIA έκρινε αδύνατη τη διεξαγωγή του Grand Prix για το 2006.



Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ακυρώθηκε ο αγώνας στα δάση των Αρδεννών. Το 2003 είχε επίσης ακυρωθεί το Grand Prix Βελγίου, λόγω νομικών επιπλοκών στη χώρα σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνοβιομηχανιών.

Σαν σήμερα το 2015, σημειώθηκε μία από τις σπουδαιότερες νίκες στην ιστορία των 12 Ωρών του Μπάθαρστ. Ο αγώνας ήταν γεμάτος δράμα, ατυχήματα και αυτοκίνητα ασφαλείας. Στον προτελευταίο γύρο, ο απίθανος Ιάπωνας Κατσαμάσα Τσίγιο που αγωνιζόταν με Nissan GTR GT3 προσπέρασε με εντυπωσιακό τρόπο δύο αγωνιστικά και πήρε την πρώτη θέση. Αυτός ήταν ο πρώτος θρίαμβος της Nissan στο «Βουνό» από το 1992. Μαζί με τον Τσίγιο στο βάθρο ανέβηκαν οι απόφοιτοι gamers της Ακαδημίας Grand Turismo, Βόλφγκανγκ Ριπ και Φλόριαν Στράους, οι οποίοι ήταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε πολύπειρους εργοστασιακούς οδηγούς άλλων ομάδων.

