Η Cadillac θα αποκαλύψει μέσω trailer στο Super Bowl το χρωματισμό του μονοθεσίου της για το 2026, δίνοντας το πρώτο δημόσιο στίγμα της νέας ομάδας της Formula 1.

Η είσοδος της Formula 1 στη μαζική αμερικανική κουλτούρα έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια και η επερχόμενη παρουσία της Cadillac στο grid του 2026 επιχειρεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Η επιλογή του Super Bowl ως σκηνή για το πρώτο οπτικό αποτύπωμα της ομάδας δεν είναι τυχαία.

Κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl, η Cadillac θα παρουσιάσει, μέσω trailer, τα χρώματα του πρώτου της μονοθεσίου στη Formula 1. Πρόκειται για την πιο μαζική επικοινωνιακή κίνηση του project μέχρι σήμερα, με το πρώτο της μονοθέσιο να έχει ήδη πατήσει πίστα.

Mission loading… ⏱️ pic.twitter.com/kRl9om5Tcx — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 7, 2026

Γιατί το Super Bowl

Το Super Bowl αποτελεί το κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με κοινό που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Για την Cadillac, το χρονικό σημείο λειτουργεί ως δήλωση πρόθεσης: η είσοδος στη Formula 1 δεν αντιμετωπίζεται ως ένα περιφερειακό motorsport project, αλλά ως κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής παγκόσμιας παρουσίας.

Η αποκάλυψη μέσω τρέιλερ —και όχι με κλασική παρουσίαση— υπογραμμίζει ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στην ταυτότητα και το μήνυμα, παρά σε τεχνικές λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Cadillac και το οργανωτικό σχήμα

Η Cadillac ετοιμάζεται να εισέλθει στη Formula 1 ως εργοστασιακή παρουσία, με τη στήριξη της General Motors και ως συνέχεια του εγχειρήματος που ξεκίνησε η Andretti Global. Η βάση του project βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί ευρωπαϊκή υποδομή στην Αγγλία, αναγκαία για τη λειτουργία σε ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σε αντίθεση με παλαιότερες αμερικανικές απόπειρες, η Cadillac εντάσσεται σε ένα περιβάλλον με budget cap, σταθερότερο κανονιστικό πλαίσιο και σαφείς τεχνικούς ορίζοντες ενόψει 2026. Αυτό επιτρέπει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό χωρίς την ανάγκη άμεσου αγωνιστικού ρίσκου.

Οι δύο οδηγοί της θα είναι οι πολύπειροι νικητές Grand Prix, Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ. Στο ρόλο του επικεφαλής είναι ο Γκρέαμ Λόουντον.

Fit for the fight ⚔️



The official Cadillac Formula 1® Team suit is here. pic.twitter.com/545D1lqKAf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 4, 2026

Τι ώρα θα γίνει η αποκάλυψη

Το 60ό Super Bowl στο οποίο θα αναμετρηθούν οι Νιού Ίγκαλντ Πάτριοτς με τους Σιάτλ Σίχοκς θα ξεκινήσει τα ξημερώματα Δευτέρας στις 01:30 ώρα Ελλάδος.

Το τρέιλερ στο οποίο θα παρουσιαστεί ο χρωματισμός του μονοθεσίου της Cadillac αναμένεται να προβληθεί περίπου στις 03:30 ώρα Ελλάδος.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion