Το εργοστάσιο της Hyundai στο Νοσοβίτσε έφτασε τα 5 εκατ. οχήματα, ενισχύοντας την παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων και τον εκσυγχρονισμό του.

Το εργοστάσιο της Hyundai στο Νοσοβίτσε της Τσεχίας έφτασε ένα σημαντικό παραγωγικό ορόσημο, ολοκληρώνοντας την κατασκευή του υπ’ αριθμόν 5.000.000 οχήματος από την έναρξη λειτουργίας του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μονάδα διανύει φάση εντατικού μετασχηματισμού, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, τον αυτοματισμό και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai TUCSON Hybrid, στην ειδική έκδοση “GO Czech”, το οποίο παραδόθηκε απευθείας από το εργοστάσιο σε Τσέχο πελάτη. Η παράδοση συνοδεύτηκε από τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, με τον ίδιο τον πελάτη να συμμετέχει συμβολικά στην τελική συναρμολόγηση, τοποθετώντας το έμβλημα της μάρκας.

Κυρίαρχο το TUCSON, σταθερή η παρουσία του i30

Το TUCSON αποτελεί διαχρονικά τη βάση της παραγωγής στο εργοστάσιο του Νοσοβίτσε. Η τρίτη γενιά (2015–2020) ξεπέρασε τα 1,1 εκατ. οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά αναμένεται να υπερβεί αυτόν τον αριθμό. Μαζί, οι δύο γενιές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της συνολικής παραγωγής της μονάδας.

Παράλληλα, το Hyundai i30, που παράγεται στο Νοσοβίτσε από το 2005 και βρίσκεται πλέον στην τρίτη γενιά του, έχει ξεπεράσει τα 1,5 εκατ. οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων υψηλών επιδόσεων i30 N και των limited εκδόσεων Project C και Drive N.

Στροφή στην ηλεκτροκίνηση από το 2020

Καθοριστικό σημείο στην ιστορία του εργοστασίου του Νοσοβίτσε ήταν το 2020, με την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και κυρίως του KONA Electric, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου μαζικής παραγωγής που κατασκευάστηκε στην Τσεχία. Από τότε, περισσότερα από 650.000 ηλεκτρικά οχήματα έχουν παραχθεί στη μονάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, τμήμα του εργοστασίου μετατράπηκε σε μονάδα συναρμολόγησης συστημάτων μπαταρίας (BSA), η οποία λειτουργεί από τη Hyundai Mobis και τροφοδοτεί τόσο τα οχήματα του Νοσοβίτσε όσο και άλλες μονάδες του Ομίλου.

Παραγωγή, επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό

Για το 2026, το πλάνο παραγωγής στο Νοσοβίτσε προβλέπει περίπου 265.000 οχήματα, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν σχεδόν στο 50%. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος έως 5 MWp, ενώ συνεχίζονται επενδύσεις σε αυτοματισμούς και βιώσιμες υποδομές.

Η Hyundai Motor Manufacturing Czech απασχολεί σχεδόν 2.900 εργαζομένους και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες της περιοχής, με εξαγωγές σε περισσότερες από 90 χώρες.