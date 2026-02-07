Σαν Σήμερα: Ξεσπά πολιτικός πόλεμος στην F1 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Οι πολιτικές κόντρες ήταν ανέκαθεν μέρος της Formula 1 και στο σημερινό μας ταξίδι θα μάθουμε για έναν αγώνα που έγινε εκτός κανονισμών του σπορ, σε ένα μπάχαλο μεγατόνων για την εποχή. Επιπλέον ένας οδηγός του τωρινού grid έχει γενέθλια ενώ θα μάθουμε επίσης και για την παρουσίαση του πρώτου μονοθεσίου της Force India. Οι αγώνες αντοχής είναι και σήμερα στο πρόγραμμά μας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού..

Σαν σήμερα το 1956, γεννήθηκε ο άσος των αγώνων αντοχής, Τζον Νίλσεν. Ο Δανός ξεκίνησε από κατηγορίες μονοθεσίων και κατέκτησε τον τίτλο στην F3 το 1984. Έπειτα μεταπήδησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC) και σημείωσε τεράστιες επιτυχίες. Αποκορύφωμα ήταν η νίκη του στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1990, με τη θηριώδη Jaguar XJR-12, μαζί με τους Μάρτιν Μπραντλ και Πράις Κομπ. Επίσης, το 1996 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο άκρως ανταγωνιστικό ιαπωνικό πρωτάθλημα JGTC οδηγώντας μια McLaren F1 GTR.

Σαν Σήμερα το 1960, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αργεντινής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Σε έναν επεισοδιακό πρώτο αγώνα εκείνης της σεζόν, νικητής αναδείχθηκε ο Μπρους ΜακΛάρεν ο οποίος οδηγούσε μια Cooper. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Κλιφ Άλισον της Ferrari, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Στέρλινγκ Μος, επίσης με Cooper.

Balde de água era o modo de se refrescar no forte calor de Buenos Aires, no GP da Argentina de 1960 #F1 pic.twitter.com/1HRhATLxDH December 28, 2022

Σαν σήμερα το 1981, έλαβε χώρα το Grand Prix Νότιας Αφρικής, το οποίο στιγματίστηκε από την πολιτική διαμάχη μεταξύ των δύο βασικών σωμάτων που εκπροσωπούσαν τις ομάδες στην F1: τη FOCA και τη FISA. Εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς, το Grand Prix Αργεντινής είχε ήδη ακυρωθεί και η σεζόν του 1981 άργησε να ξεκινήσει. Η FISA ήθελε να μεταφέρει το GP Νότιας Αφρικής τον Απρίλιο, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους τους διοργανωτές στο Κιαλάμι.



Έτσι, ο αγώνας αφαιρέθηκε από το καλεντάρι αλλά πραγματοποιήθηκε ως ένας μη-πρωταθληματικός, προδιαγραφών Formula Libre, με το grid να απαρτίζεται αποκλειστικά από ομάδες της FOCA και μονοθέσια εκτός κανονισμών. Νικητής στον ανεπίσημο (και βροχερό) αυτόν αγώνα αναδείχθηκε ο Κάρλος Ρόιτμαν της Williams, με δεύτερο τον Νέλσον Πικέ και τρίτο τον Έλιο Ντε Άντζελις.

Σαν σήμερα το 1983, γεννήθηκε ο Κρίστιαν Κλιν. Ο Αυστριακός έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2004, με τη Jaguar. Το 2005 πήρε μετεγγραφή στη νεοφερμένη Red Bull Racing και μοιράστηκε τη θέση του με τον Τόνιο Λιούτσι, κλείνοντας τη σεζόν με μια εντυπωσιακή 5η θέση στο Grand Prix Κίνας. Το 2006 αποδείχθηκε πολύ απογοητευτικό και η ομάδα τον αντικατέστησε με τον Ρόμπερτ Ντόρνμπος, τρεις αγώνες πριν το τέλος της χρονιάς. Η καριέρα του συνεχίστηκε στους αγώνες αντοχής, όμως επέστρεψε στην F1 το 2010 για τρεις αγώνες με την ουραγό του grid, HRT.

Σαν σήμερα το 1996, γεννήθηκε ο Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος αναδείχθηκε από την Ακαδημία οδηγών της Red Bull και κατέκτησε τον τίτλο στο GP2 το 2016. Έπειτα από μία εξαιρετική χρονιά στο πρωτάθλημα Super Formula της Ιαπωνίας, o Γκασλί έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 στο τέλος του 2017 με την Toro Rosso.



To 2019 προβιβάστηκε στη Red Bull Racing, όμως αντικαταστάθηκε στα μισά της σεζόν από τον Άλεξ Άλμπον, και επέστρεψε στην Toro Rosso. H εξιλέωσή του ήρθε στο Grand Prix Ιταλίας το 2020, εκεί που αναδείχθηκε νικητής σε ένα χαοτικό αγώνα. Ο Γάλλος παρέμεινε στην ομάδα της Φαέντσα μέχρι το 2022 και από το 2023 βρίσκεται στην ομάδα της Alpine.

Σαν σήμερα το 1999, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρονών ο Ουμπέρτο Ματζιόλι. Ο Ιταλός αγωνίστηκε σε 10 Grand Prix της Formula 1 με τις Ferrari, Porsche και Maserati, από το 1953 έως το 1957. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ήρθαν στους αγώνες αντοχής. Ο Ματζιόλι κέρδισε τρεις φορές το θρυλικό Targa Florio, όπως και τις 12 ώρες του Σίμπρινγκ. Επίσης, αναδείχθηκε νικητής στον τελευταίο αγώνα αντοχής του Carrera Panamericana και τερμάτισε τρίτος στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1963, με την πλειονότητα των επιτυχιών του να είναι με αγωνιστικά της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2008, παρουσιάστηκε το πρώτο μονοθέσιο της Force India, την ομάδα που διαδέχθηκε τη Spyker στη Formula 1. H VJ01 έκανε το ντεμπούτο της σε εκδήλωση στο Μουμπάι, ξεκινώντας ένα ταξίδι που διήρκησε 11 χρόνια. Οδηγοί της ομάδας ήταν οι Τζανκάρλο Φιζικέλα και Άντριαν Σούτιλ. Εκείνη τη χρονιά η ινδική ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει βαθμούς στην F1.

Σαν σήμερα το 2016, είδαμε την τιτανομαχία στο «Βουνό», καθώς McLaren και Nissan διεκδίκησαν τη νίκη στις 12 Ώρες του Μπάθαρστ. Έπειτα από συγκλονιστικές μάχες και ένα ξεχωριστό τελευταίο 90λεπτο, νικητές αναδείχθηκαν Σέιν Βαν Γκίσμπεργκεν, Αλβάρο Παρέντ και Τζόναθον Ουέμπ με τη McLaren 650s GT3.

Nissan's cult hero tried to catch Shane van Gisbergen's race-leading McLaren as the clock ticked down in the 2016 race.



Don't miss out on voting for this as your BP Ultimate Bathurst moment: https://t.co/APjxju1iBc #B12HR pic.twitter.com/9p8nC2eycw — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) January 23, 2019

Φωτογραφίες: stuartdent/X