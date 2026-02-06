Η μορφή των Grand Prix στη νέα εποχή της Formula 1 αναμένεται να αλλάξει σημαντικά και οι οδηγοί προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Στο χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης στο οποίο πήραν μέρος οι 10 από τις 11 ομάδες της Formula 1, οι οδηγοί πήραν μια πρώτη γεύση των φετινών τους μονοθεσίων. Το 2026 έφερε δομικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς τόσο των σασί όσο και των μονάδων ισχύος, κάτι που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα.

Σκοπός των πρώτων δοκιμών ήταν για τις ομάδες να συλλέξουν δεδομένα και να κατανοήσουν ορθά τα μονοθέσιά τους. Παράλληλα η παράλληλη δουλειά στο εργοστάσιο ήταν πολύ σημαντική, μιας και οι τεχνικοί χρειάζονται όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται ώστε να ορίσουν ένα πρόγραμμα αναβαθμίσεων.

Οι ομάδες δεν έχουν εκμεταλλευτεί ακόμη τα μονοθέσιά τους

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις δηλώνει ενθαρρυμένος από ορισμένα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων της Formula 1 για το 2026. Ο Βρετανός έπειτα από το τεστ της Βαρκελώνης είναι ικανοποιημένος κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η ισχύς, ωστόσο επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα παραμένει ατελής όσο η ενέργεια εξαντλείται τόσο γρήγορα στις ευθείες.

Όπως ανέφερε, η αίσθηση δύναμης είναι αισθητά αυξημένη, αλλά περιορίζεται από την τρέχουσα διαχείριση της ενέργειας: «Σίγουρα δείχνει πιο ισχυρό. Αυτή τη στιγμή σταματάς να αναπτύσσεις ισχύ περίπου στη μέση της ευθείας, αλλά αν δεν συνέβαινε αυτό και το άφηνες να δουλέψει στο μέγιστο, θα έφτανες εύκολα πιθανότατα στα 380 χλμ/ώρα».

Ο Νόρις εκτιμά ότι οι δυνατότητες των μονοθεσίων είναι σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που αποκαλύπτονται σήμερα:

«Τα μονοθέσια, ουσιαστικά, μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα. Αν “απελευθέρωνες” πραγματικά ένα μονοθέσιο F1, θα μπορούσες να πετύχεις ακόμη περισσότερα. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε γενικά είναι ότι οι αγώνες μπορεί να γίνουν πιο χαοτικοί, ανάλογα με το πότε οι οδηγοί χρησιμοποιούν το boost και σε ποια σημεία. Υπάρχουν πολλές ευθείες και σημεία, ακόμη και στη Βαρκελώνη, όπου δεν γεμίζεις ιδιαίτερα την μπαταρία. Αν όμως χρησιμοποιήσεις boost στην έξοδο, κερδίζεις σημαντική επιπλέον ιπποδύναμη. Και μπορείς να προσπεράσεις κάποιον στη στροφή 7, κάτι που κανονικά δεν βλέπαμε ποτέ. Οπότε ναι, θα μπορείς να πιέζεις τους άλλους σε διαφορετικά σημεία και να δημιουργείς μάχες, πιθανόν με καλύτερους τρόπους απ’ ό,τι στο παρελθόν».

O αγωνιστικός φόβος

Παρά τα θετικά στοιχεία, ο Βρετανός οδηγός ξεκαθαρίζει ότι οι πρώτες εντυπώσεις από τη συμπεριφορά των μονοθεσίων στις δοκιμές της Βαρκελώνη δεν τον έχουν πείσει πλήρως, κυρίως λόγω της φύσης της πίστας.

«Σε ορισμένα σημεία μοιάζει περισσότερο με μονοθέσιο Formula 2 στον τρόπο που πρέπει να το οδηγήσεις. Δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό ή όχι προς το παρόν, αλλά νομίζω ότι από τη Βαρκελώνη καταλάβαμε ήδη αρκετά πράγματα για το πώς πρέπει να οδηγείται το αυτοκίνητο».

Ωστόσο, ο Νόρις υπογραμμίζει ότι το ισπανικό σιρκουί, με τις ανοιχτές και γρήγορες καμπές, δεν αποτελεί απόλυτο δείκτη:

«Η Βαρκελώνη έχει στροφές τετάρτης και τρίτης σχέσης, είναι αρκετά ανοιχτή και φαρδιά. Τι γίνεται όμως όταν πας σε σιρκουί πόλης, σε πιο ανώμαλες ή πιο αργές διαδρομές; Αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν έχουμε απαντήσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επόμενες δοκιμές σε διαφορετικού τύπου πίστα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αρκετά από τα ερωτήματα: «Το τεστ στο Μπαχρέιν θα απαντήσει σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις».

