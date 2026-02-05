Η βρετανική ομάδα έβαλε -επιτέλους- το νέο της μονοθέσιο στην πίστα, καθώς προετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

H τελευταία ομάδα της Formula 1 που έβγαλε στην πίστα το μονοθέσιό της για το 2026 ήταν η Williams Racing. H βρετανική ομάδα πραγματοποίησε το shakedown της FW48 στο Σίλβερστον, μία εβδομάδα μετά την απουσία της από τις κλειστές δοκιμές της Βαρκελώνης.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν οι ομάδες βρέθηκαν στην ισπανική πίστα, εκεί όπου δοκίμασαν για πρώτη φορά τα μονοθέσια νέας γενιάς. Συνολικά 10 ομάδες πήραν μέρος, με τη Williams να είναι η μόνη που απουσίασε, όμως πλέον είναι έτοιμη για να ριχτεί στη μάχη του 2026.

Πρώτα χιλιόμετρα για Άλμπον και Σάινθ στο 2026

Στο shakedown συμμετείχαν τόσο ο Άλεξ Άλμπον όσο και ο Κάρλος Σάινθ, με τη νέα FW48, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του επίσημου χρωματισμού της. Αντί για το σκούρο μπλε και μαύρο χρωματισμό, ανοιχτές μπλε και λευκές λεπτομέρειες στα sidepods, το μονοθέσιο στο Σίλβερστον έτρεξε με ειδικό δοκιμαστικό χρωματισμό, ενόψει της επόμενης εμφάνισής του στο Μπαχρέιν στις 10 Φεβρουαρίου για δεύτερο filming day.

Ο επικεφαλής της Williams Racing, Τζέιμς Βόουλς χαρακτήρισε τη μέρα «ορόσημο» για την ομάδα: «Ήταν μια μέρα-σταθμός για εμάς και πάντα αποτελεί στιγμή υπερηφάνειας όταν ένα νέο μονοθέσιο βγαίνει για πρώτη φορά στην πίστα. Η ομάδα συσπειρώθηκε κάτω από πίεση και κατάφερε να παραδώσει σήμερα ένα λειτουργικό αυτοκίνητο για το προγραμματισμένο filming day εδώ στο Σίλβερστον. Καταφέραμε να κατανοήσουμε καλύτερα το πακέτο μας ενόψει του Μπαχρέιν, ενώ ο Κάρλος και ο Άλεξ μας έδωσαν θετικά σχόλια, αλλά και εντόπισαν ορισμένα μικρά ζητήματα που πρέπει να διορθώσουμε. Η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Αυτό είναι μόνο η αρχή».

Θετικές πρώτες εντυπώσεις από τους οδηγούς

Ο Άλεξ Άλμπον, μετά την ολοκλήρωση του shakedown, ανέφερε: «Το shakedown ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν κάποια δεδομένα να αναλύσουμε και τομείς για βελτίωση, αλλά γενικά ήταν μια αρκετά ομαλή μέρα. Είχαμε καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή στο Σίλβερστον και χαίρομαι που επιτέλους οδήγησα το FW48. Τώρα όλη μας η προσοχή στρέφεται στο Μπαχρέιν».

Από την πλευρά του, ο Κάρλος Σάινθ πρόσθεσε: «Κάναμε τους πρώτους μας γύρους με το FW48. Είναι πάντα μια ξεχωριστή μέρα για τους οδηγούς, τους μηχανικούς και ολόκληρη την ομάδα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια να βγει το αυτοκίνητο στην πίστα σήμερα. Οι συνθήκες ήταν τυπικές χειμωνιάτικες για το Σίλβερστον, οπότε επικεντρωθήκαμε στην ολοκλήρωση του shakedown. Ανυπομονώ για το Μπαχρέιν, όπου θα μπούμε σε πιο ολοκληρωμένα προγράμματα δοκιμών».

Το βλέμμα πλέον στο Μπαχρέιν

Μετά την ημέρα κινηματογράφησης στο Μπαχρέιν, ακολουθεί το πρώτο επίσημο τριήμερο τεστ (11-13 Φεβρουαρίου) και στη συνέχεια το δεύτερο (18-20 Φεβρουαρίου), πριν από την έναρξη της σεζόν στη Μελβούρνη στις 6-8 Μαρτίου.

Η Williams μπαίνει στο 2026 έχοντας τερματίσει πέμπτη στο πρωτάθλημα του 2025 — την καλύτερη επίδοσή της από το 2017 — με δύο βάθρα χάρη στον Σάινθ σε Μπακού και Κατάρ.

