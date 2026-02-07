Ένα ιστορικό μονοθέσιο από το ξεκίνημα της καριέρας του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1 βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από δημοπρασία.

Η αγορά ιστορικών μονοθεσίων της Formula 1 συνεχίζει να τραβάει το ενδιαφέρον συλλεκτών, όχι μόνο για την τεχνολογική τους αξία αλλά και για το «βάρος» της ιστορίας που κουβαλούν. Ειδικά όταν πρόκειται για μονοθέσια που συνδέονται με εμβληματικές στιγμές, το αφήγημα συχνά αποδεικνύεται εξίσου σημαντικό με το ίδιο το αντικείμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μονοθέσιο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς βγήκε σε δημοπρασία ένα από τα αυτοκίνητα που συνδέονται με τα πρώτα καθοριστικά βήματα της καριέρας του Μίκαελ Σουμάχερ.

1992 Spa Francorchamps 🇧🇪 is the epitome of M.Schumacher. pic.twitter.com/kBhbea8g38 — F1 Through the Lens 📸 (@F1istory) July 26, 2023

Η δημοπρασία και το τελικό ποσό

Το μονοθέσιο είναι η Benetton B192, με την οποία ο Σουμάχερ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικασίας, το αυτοκίνητο πωλήθηκε μέσω της Broad Arrow Auctions για 5.082.000 ευρώ.

Το ποσό ήρθε χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση που είχε δοθεί (αναφερόμενη στα €8,5 εκατ.), ωστόσο παραμένει σε επίπεδο που υπογραμμίζει τη συλλεκτική και ιστορική αξία του συγκεκριμένου μονοθεσίου.

🏁Michael Schumacher #Benetton B193 #Spa 1992 #F1 🏁



Michael Schumacher in a Benetton B193, next to Mika Häkkinen in a Lotus 107, and Jean Alesi in a Ferrari F92AT during the Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps in 1992. This was the first ever Formula 1 win for Micha... pic.twitter.com/ior4YVl6kd January 28, 2026

Σπα 1992: η πρώτη ιστορική νίκη

Ο Σουμάχερ κατέκτησε την παρθενική του νίκη στο GP Βελγίου το 1992, στην πίστα του Σπα. Το σασί του μονοθεσίου που δημοπρατήθηκε οδήγησε ο Γερμανός σε εκείνη τη νίκη και συνολικά σε πέντε Grand Prix τη σεζόν 1992.

Μετά την πρώτη του επικράτηση, ο Σουμάχερ είχε δηλώσει: «Δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω, δηλαδή είναι κάτι τρελό».

Η B192 ήταν σχεδίαση του Ρόρι Μπιρν, σε μια περίοδο που η Benetton επιχειρούσε να πιέσει τους καθιερωμένους «γίγαντες» της εποχής, Williams, McLaren και Ferrari.

The start of something special 🤩



Michael Schumacher claimed his maiden F1 victory at Spa back in 1992#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/RyEbJeJGAn — Formula 1 (@F1) July 25, 2024

Τεχνικά στοιχεία και αγωνιστικός απολογισμός της B192

Η Benetton B192 φορούσε τον χαρακτηριστικό κίτρινο-πράσινο χρωματισμό της ομάδας και ήταν εξοπλισμένη με κινητήρα Ford V8 3,5 λίτρων, με αναφερόμενη ισχύ 660–680 ίππων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το αυτοκίνητο, η B192 στο σύνολο της χρονιάς κατέγραψε:

11 βάθρα

1 νίκη

2 ταχύτερους γύρους

Επιπλέον, αναφέρεται ως το τελευταίο μονοθέσιο Formula 1 που παρήγαγε η Benetton με χειροκίνητο κιβώτιο, στοιχείο που ενισχύει τη συλλεκτική του ταυτότητα.

