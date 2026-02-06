Τα ερωτήματα που έχουν δημιουργήσει οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 έχουν προκαλέσει φόβο στις ομάδες που ψάχνουν απαντήσεις.

Η Formula 1 μπαίνει το 2026 σε μια εποχή όπου η ταχύτητα δεν θα κρίνεται μόνο στο πάτημα του γκαζιού. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του σπορ πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς μονοθεσίων και κινητήρων, κάτι που δημιουργεί νέα δεδομένα.

Στο τεστ της Βαρκελώνης οι ομάδες γνώρισαν από… κοντά τα νέα τους δημιουργήματα με στόχο την κατανόησή τους. Τα ευρήματά τους ήταν άκρως σημαντικά, καθώς έπρεπε να απαντήσουν σε σημαντικά ερωτήματα. Ωστόσο όσο περισσότερα δεδομένα μάζευαν τόσο ανακάλυπταν νέες πτυχές του τι να περιμένουν στη φετινή χρονιά.

2026, but illustrated the old fashioned way... 🤩✍️



Here's what's new about our new era! 👇#F1 pic.twitter.com/r9GpHC6Ckl — Formula 1 (@F1) January 31, 2026

O φόβος των ομάδων

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, μίλησε μετά το χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης χωρίς περιστροφές για το μέγεθος του προβλήματος που έχουν ανακαλύψει οι ομάδες.

«Στο ξεκίνημα της σεζόν όλες οι ομάδες θα είναι αρκετά ευάλωτες. Αν κάτι πάει στραβά, θα είναι προφανές», ανέφερε αρχικά.

Η νέα γενιά μονοθεσίων έχει τόσο περιορισμένη ενεργειακή διαθεσιμότητα, ώστε ένα μικρό λάθος στην προετοιμασία να οδηγεί σε καταστροφή:

«Αν κάποιος δεν αναπτύσσει σωστά την ενέργεια, το καταλαβαίνεις αμέσως. Θα φαίνεται ξεκάθαρα, ειδικά στην αρχή. Δεν μιλάμε για δέκατα. Μπορείς να χάσεις μισό δευτερόλεπτο, έξι ή επτά δέκατα, πολύ εύκολα. Αυτό είναι το τρομακτικό».

Haas shuffle a Jack into their deck for 2026! 🎴



Esteban and Ollie will lead the charge once again as they enter 2026 with a fresh new look 🤩#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/yMZyoeLaUQ — Formula 1 (@F1) February 4, 2026

Το δίλημμα του οδηγού

Ο οδηγός καλείται να ισορροπήσει σε ένα αδύνατο τρίγωνο: να φέρει τα ελαστικά του στις κατάλληλες θερμοκρασίες, να τηρήσει το delta χρόνου, να μην καταναλώσει μπαταρία. Και όλα αυτά χωρίς τη δυνατότητα να «κόψει» απλώς ρυθμό, αφού η χρήση της ηλεκτρικής ισχύος ενεργοποιείται από τη θέση του γκαζιού.

Όπως φάνηκε στις δοκιμές της Haas στη Βαρκελώνη, οι τελευταίες στροφές στον γύρο εξόδου από τα pits ήταν καθοριστικές σύμφωνα με τον Κομάτσου: «Αν δεν βγεις με αρκετή ταχύτητα από τη στροφή 14, μέχρι να φτάσεις στη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού ο γύρος έχει ήδη χαθεί. Αν πατήσεις λίγο παραπάνω γκάζι, αναπτύσσεις ενέργεια στον outlap και μένεις δίχως ενέργεια στη χρονομετρημένη σου προσπάθεια».

Πίστες-παγίδες και ψευδαισθήσεις

Ο Κομάτσου επισημαίνει ότι τα σιρκουί δρόμου, όπως του Μπακού, θα τιμωρούν ακόμη περισσότερο τα λάθη:

«Στο κομμάτι του κάστρου δεν έχει νόημα να χρησιμοποιείς ηλεκτρική ενέργεια. Αν το κάνεις κατά λάθος, όταν φτάσεις στη μεγάλη ευθεία δεν έχεις ενέργεια διαθέσιμη».

Και το πρόβλημα επιτείνεται από τη διαφορά τεστ–αγώνα:

«Ακόμα κι αν νιώθεις σίγουρος στο Μπαχρέιν, πας στη Μελβούρνη και όλα αλλάζουν. Αυτό θα είναι τεράστια πρόκληση. Η καμπύλη εκμάθησης θα είναι απότομη για τους περισσότερους».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion