Αισιοδοξία επικρατεί στην ιταλική ομάδα της Formula 1 μετά τα πρώτα χιλιόμετρα δοκιμών που κάλυψε στο shakedown της ισπανικής πίστας.

Θετικό απολογισμό για την πρώτη ουσιαστική επαφή της Ferrari με τη νέα εποχή της Formula 1 έκανε ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ. Ο Γάλλος έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τα όσα είδε στο πενθήμερο τεστ της Βαρκελώνης.

Η Ferrari ολοκλήρωσε συνολικά 440 γύρους στις τρεις ημέρες που πήρε μέρος, μένοντας πίσω μονάχα από τη Mercedes-AMG. Παρότι η γερμανική ομάδα θεωρείται από τα φαβορί στη φετινή σεζόν, στο Μαρανέλο θεωρούν πως και η δική τους δουλειά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

The cheeky grin from Charles 🤭 pic.twitter.com/P99UnGK3F6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 3, 2026

Οι δοκιμές της Ferrari κύλισαν ιδανικά

Μιλώντας για την πρώτη επαφή της νέας SF-26 με την πίστα, ο Βασέρ εμφανίστηκε ικανοποιημένος με όλα όσα είδε:

«Την πρώτη ημέρα τρέξαμε σε βρεγμένες συνθήκες. Η πρώτη ημέρα με σλικ ελαστικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Καλύψαμε πολλούς γύρους αι είχαμε μια πολύ καλή περίοδο δοκιμών. Αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα, για την ικανότητά της να μαζεύει χιλιόμετρα και να μαθαίνει το μονοθέσιο».

Ο Γάλλος τεχνικός διευκρίνισε ότι, στη φάση αυτή, η μάθηση υπερισχύει κάθε άλλης παραμέτρου:

«Είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους. Όσο περισσότερα χιλιόμετρα κάνεις, τόσο περισσότερα μαθαίνεις, και αυτό είναι θετικό. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά. Απέχουμε πολύ, πάρα πολύ από τη Μελβούρνη και την έναρξη της σεζόν, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πρώτο βήμα – και σήμερα ήταν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Είναι ένα σημαντικό ορόσημο απλώς και μόνο το γεγονός ότι μπορείς να τρέχεις και να βάζεις χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κι άλλα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και να σταματήσεις για ανεφοδιασμό».

Shot vs the moment 🫴 SERVED 🫴 pic.twitter.com/Mfc70PeSXc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 4, 2026

Οι δοκιμές στο 2026 είναι κρίσιμες

Παρότι το shakedown της Βαρκελώνης δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και η πραγματική εικόνα από πλευράς απόδοσης αναμένεται στα επίσημα τεστ του Μπαχρέιν, ο Vasseur υπογράμμισε ότι η πρωτοφανής έκταση των αλλαγών για το 2026 καθιστά αυτά τα χιλιόμετρα πιο κρίσιμα από ποτέ.

«Έχεις πάρα πολλά θέματα να εξετάσεις στο αυτοκίνητο: αεροδυναμική, μηχανικό μέρος, κινητήρα. Η διαχείριση και η απόδοση της ενέργειας είναι ένα τεράστιο θέμα για όλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να “σκανάρεις” κάθε παράμετρο ξεχωριστά και αυτό απαιτεί χρόνο. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις είναι να βρίσκεσαι στην πίστα».

Όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχει θέση για την ομάδα του, ο Βασέρ ξεκαθάρισε πως κάποια στιγμή θα αναζητήσουν την πραγματική απόδοση της SF-26: «Στο τέλος της ημέρας πρέπει να θυμόμαστε ότι η απόδοση κάποια στιγμή θα γίνει κρίσιμη. Όμως ο στόχος εδώ ήταν να μπορέσουμε να μαζέψουμε χιλιόμετρα και το καταφέραμε».

