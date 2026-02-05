Ο Βρετανός αναφέρθηκε στην πιθανότητα να παλέψει για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και με ποιον οδηγό προτιμά να αναμετρηθεί για το στέμμα.

Η εκκίνηση της νέας εποχής της Formula 1 το 2026 βρίσκει τον Τζορτζ Ράσελ στο επίκεντρο των προβλέψεων για τον τίτλο. Ο οδηγός της Mercedes-AMG είναι το φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της νέας εποχής τεχνικών κανονισμών.

Μάλιστα, ο οδηγός της γερμανικής ομάδας είναι ενήμερος πως φέρει τον τίτλο του φαβορί για το 2026, ωστόσο αναγνωρίζει έναν βασικό αντίπαλο.

Ο Ράσελ θέλει μάχη για το πρωτάθλημα

Μπορεί να θεωρείτε από πολλούς ως ο οδηγός που έχει φέτος τον πρώτο λόγο, ωστόσο για τον ίδιο τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ερωτώμενος σχετικά με τον ποιο αντίπαλο θα διάλεγε σε μία κονταρομαχία για τον παγκόσμιο τίτλο, ο Ράσελ απάντησε:

«Θέλω να κοντραριστώ ευθέως με τον Μαξ. Φυσικά ο Λάντο είχε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε, βάζοντας τις προσδοκίες στη σωστή τους διάσταση: «Όχι, αυτό δεν πρόσθεσε περισσότερη πίεση. Νομίζω ότι ίσως οι φίλαθλοι και ο κόσμος περίμεναν ένα Mercedes εναντίον McLaren, γιατί υπήρχε μεγάλη προσμονή ότι η Mercedes θα είχε ξεκάθαρα την καλύτερη μονάδα ισχύος».

Ωστόσο, η εικόνα που σχηματίζεται είναι πιο σύνθετη: «Αλλά φαίνεται ότι και οι άλλοι κατασκευαστές κινητήρων έχουν κάνει καλή δουλειά και ξέρουμε ότι η Red Bull είχε πάντα ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, ακόμη και στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας της Mercedes. Αυτό που τους κρατούσε πίσω ήταν ο κινητήρας, όχι το σασί και φυσικά ξέρουμε πόσο καλός είναι ο Μαξ».

Πολλοί μνηστήρες για τον τίτλο

Η Ferrari ήταν μία ακόμη ομάδα έδειξε ενθαρρυντικά σημάδια στη Βαρκελώνη, με τον Λιούις Χάμιλτον να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο του shakedown, ενώ και η McLaren παραμένει σταθερά στο προσκήνιο μετά τον τίτλο του 2025.

Όπως όμως ανέφερε ο Ράσελ: «Το καλύτερο δυνατό σενάριο για το σπορ –και για τους οδηγούς– είναι να έχεις πολλούς διαφορετικούς οδηγούς και πολλές διαφορετικές ομάδες να μάχονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως Red Bull, McLaren, Ferrari και εμείς είμαστε, ας πούμε, οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται αρκετά κοντά μεταξύ τους. Πιστεύω ότι θα είναι πολλοί μέσα στη μάχη φέτος και αυτό είναι κάτι θετικό. Προφανώς θα ήθελες τα πράγματα να είναι λίγο πιο εύκολα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να είναι εύκολα. Αν πρόκειται να κερδίσεις, θέλεις να έχεις παλέψει γι’ αυτό και να το έχεις κερδίσει καθαρά, μέσα στην πίστα».

Ο Ράσελ, πάντως, δεν αγνόησε έναν ακόμη πιθανό «παίκτη»: την Aston Martin, η οποία πλέον λειτουργεί ως εργοστασιακή ομάδα της Honda, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Άντριαν Νιούι, με αιχμή του δόρατος τον Φερνάντο Αλόνσο.

«Δεν μπορείς να υποτιμήσεις αυτό που βλέπεις από την Aston Martin και αυτό που έχει κάνει ο Άντριαν με αυτό το αυτοκίνητο. Φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό και η Honda τα τελευταία χρόνια με τη Red Bull είχε μια πολύ καλή μονάδα ισχύος», τόνισε.

