Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο οδηγός που έχει ένα άπιαστο ρεκόρ (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πολλοί οδηγοί στην πλούσια ιστορία της Formula 1 έχουν καταφέρει να σημειώσουν πολλά ρεκόρ. Σήμερα όμως θα μάθουμε για έναν, ο οποίος μάλλον θα κρατήσει αυτό το ρεκόρ για πάντα. Στο πλούσιο πρόγραμμά μας για σήμερα θα μάθουμε για έναν πρωταθλητή του WRC και του NASCAR, ενώ η Ferrari κέρδισε έναν σημαντικό ξακουστό αγώνα αντοχής.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1922, γεννήθηκε ο Αλέν Ντε Σανί. Ο Βέλγος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στους αγώνες αντοχής και τις 24 Ώρες Λε Μαν στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Το 1959 αποπειράθηκε να προκριθεί στο Grand Prix του Μονακό της Formula 1 με μια Cooper T51, αλλά τελικά κατετάγη μόλις 20ος και έμεινε εκτός grid. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και σε αγώνες F2 αλλά και στο Λε Μαν, όμως τελικά αποσύρθηκε μετά το κλείσιμο της σεζόν.

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε στο Ουένσμπορο του Κεντάκι στις ΗΠΑ ο εμβληματικός θρύλος του NASCAR και των stock αυτοκινήτων, Ντάρελ Ουόλτριπ. Μέσα σε σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο Αμερικανός κατάφερε να κατακτήσει τρεις τίτλους στη μεγάλη κατηγορία (1981, 1982, 1985) και συνολικά 84 νίκες, τοποθετώντας το όνομά του στις πρώτες θέσεις σε σχεδόν όλες τις στατιστικές κατηγορίες της διοργάνωσης.

Σαν σήμερα το 1956, γεννήθηκε ο Έκτορ Ρεμπάκ. Ο Μεξικανός εισήλθε στην F1 το 1977 με τη Hesketh και την επόμενη χρονιά δημιούργησε τη δική του επώνυμη αγωνιστική ομάδα. Οδήγησε ιδιωτικές Lotus 78/79, αλλά ο ανταγωνισμός είχε πλέον γίνει έντονος και ο Ρεμπάκ απέτυχε να προκριθεί σε αρκετούς αγώνες. Για τα τελευταία τρία Grand Prix του 1979, ανέθεσε στην πασίγνωστη Team Penske να του κατασκευάσει ένα μονοθέσιο και αγωνίστηκε ως Rebaque HR100. Προκρίθηκε μόνο στο Grand Prix Καναδά και δεν τερμάτισε. Όμως έγραψε ιστορία, διότι έγινε ο τελευταίος οδηγός που αγωνίστηκε στην F1 με δική του ομάδα και δικό του μονοθέσιο. Η ομάδα του Rebaque έπαψε να υπάρχει μετά το 1979, αλλά ο ίδιος συνέχισε την πορεία του στο σπορ για άλλες δύο σεζόν, με τη Brabham.

Σαν σήμερα το 1968, γεννήθηκε ο άσσος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), Μάρκους Γκρένχολμ. Ο Φινλανδός συμμετείχε σε 153 ράλλυ του WRC, από το 1989 έως και το Ράλλυ Σουηδίας του 2019. Κέρδισε συνολικά 30 αγώνες οδηγώντας για τη Peugeot και τη Ford. Αναδείχθηκε δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με το επιβλητικό 206 WRC των Γάλλων, το 2000 και 2002.

Σαν σήμερα το 2017, η Ferrari κατέκτησε τη νίκη στο διάσημο αγώνα για τις 12 Ώρες του Μπάθαρστ, στο ντεμπούτο της 488 GT3. Οδηγοί της ιταλικής εταιρείας ήταν οι Κρεγκ Λόουντες, Τζέιμι Ουίνκαπ και Τόνι Βιλάντερ που συμπλήρωσαν συνολικά 290 γύρους. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Ferrari στον αγώνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Φωτογραφίες: thebishf1/X