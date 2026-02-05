Φόρος Πολυτελείας: Για ποια αυτοκίνητα ισχύει ακόμα

Οδηγός επιβίωσης για τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης: Τα όρια των κυβικών, οι εξαιρέσεις και τα παραδείγματα υπολογισμού.

Παρά τις συζητήσεις για την κατάργησή του, ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης παραμένει «ζωντανός» για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για τον φόρο που πληρώνουμε κατά την αγορά, αλλά για μια ετήσια επιβάρυνση που συνδέεται με τον κυβισμό και την παλαιότητα του οχήματος.

Το όριο των 1.929 κυβικών εκατοστών

Ο κανόνας είναι σαφής: ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. και άνω. Αν το αυτοκίνητό σας είναι 1.800 ή 1.900 κυβικά, δεν επιβαρύνεστε. Μόλις όμως περάσετε το όριο των 1.929 κ.εκ., ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης.

Με βάση τις τελευταίες αλλαγές (2025-2026), οι συντελεστές είναι:

Από 1.929 έως 2.500 κ.εκ.: Ο φόρος ανέρχεται στο 5% του τεκμηρίου.

Από 2.501 κ.εκ. και άνω: Ο συντελεστής είναι 10% επί του τεκμηρίου.

Η «ασπίδα» της παλαιότητας

Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο φόρος δεν είναι ισόβιος. Το κράτος αναγνωρίζει την απαξίωση του αυτοκινήτου με την πάροδο του χρόνου:

0 έως 5 έτη: Ο φόρος καταβάλλεται στο ακέραιο (100%).

5 έως 10 έτη: Ισχύει έκπτωση 30% επί του φόρου.

Άνω των 10 ετών: Πλήρης Απαλλαγή. Ο φόρος καταργείται οριστικά.

Πρακτικά Παραδείγματα (Με τα δεδομένα του 2026)

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο φόρος στην πράξη, ας δούμε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Παράδειγμα 1: SUV 2.000 κ.εκ. (5ετίας) Έστω αυτοκίνητο με τεκμήριο 8.800€. Μετά την οριζόντια μείωση 30% στα τεκμήρια που ισχύει από πέρυσι, το τεκμήριο διαμορφώνεται στις 6.160€. Φόρος: 5% των 6.160€ = 308€ ετησίως.

Παράδειγμα 2: Πολυτελές Sedan 3.000 κ.εκ. (4ετίας) Έστω αυτοκίνητο με τεκμήριο 17.800€. Με τη μείωση 30% το τεκμήριο γίνεται 12.460€. Φόρος: 10% των 12.460€ = 1.246€ ετησίως.

Παράδειγμα 3: Το ίδιο Sedan 3.000 κ.εκ. (11ετίας) Επειδή το αυτοκίνητο έχει συμπληρώσει τη δεκαετία, ο ιδιοκτήτης πληρώνει 0€, ανεξάρτητα από τον κυβισμό.

Ηλεκτρικά και Υβριδικά

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, ο φόρος πολυτελείας λειτουργεί και ως μέσο προώθησης των «καθαρών» οχημάτων.

Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV): Απαλλάσσονται πλήρως.

Υβριδικά: Ο φόρος υπολογίζεται μόνο επί του κυβισμού του θερμικού κινητήρα. Αν ο βενζινοκινητήρας είναι 1.600 κ.εκ., ο φόρος είναι μηδενικός, ακόμα κι αν η συνολική ισχύς είναι 300 ίπποι.

Πώς θα βρείτε την ημερομηνία «κλειδί» στην άδεια

Για να υπολογίσετε την παλαιότητα, ανατρέξτε στο πεδίο (Β) της άδειας κυκλοφορίας. Αναγράφει την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος.

Σημαντικό: Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα, μετράει η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. και όχι η ημερομηνία που πήρε ελληνικές πινακίδες.