Πώς να ρυθμίσετε σωστά τους καθρέπτες του αυτοκινήτου σας

Η σωστή ορατότητα είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος του οδηγού. Μάθετε πώς να εκμηδενίσετε τις τυφλές γωνίες ρυθμίζοντας σωστά το οπτικό σας πεδίο.

Η λανθασμένη ρύθμιση των καθρεπτών αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες ατυχημάτων κατά την αλλαγή λωρίδας, καθώς δημιουργεί μεγάλες «τυφλές γωνίες» όπου ολόκληρα οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες) μπορούν να «εξαφανιστούν» από το βλέμμα του οδηγού. Παρά την ύπαρξη συστημάτων προειδοποίησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitoring) σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, η σωστή χειροκίνητη ρύθμιση παραμένει η βασική δικλείδα ασφαλείας. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται πάντα με το κάθισμα του οδηγού ήδη ρυθμισμένο στη σωστή θέση οδήγησης και το αυτοκίνητο σταματημένο.

Πρώτα ο εσωτερικός

Ξεκινήστε από τον εσωτερικό καθρέπτη. Ο στόχος είναι να πλαισιώνει ολόκληρο το πίσω παρμπρίζ, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή εικόνα του δρόμου πίσω σας, χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε το κεφάλι σας, παρά μόνο τα μάτια.

Μία κρίσιμη λεπτομέρεια για τον εσωτερικό καθρέπτη είναι η προστασία από το «τύφλωμα» τη νύχτα. Στους χειροκίνητους καθρέπτες, υπάρχει ένας μικρός μοχλός στη βάση τους: αλλάζοντας τη θέση του, η γωνία του κρυστάλλου μετατοπίζεται έτσι ώστε να βλέπετε το είδωλο των πίσω φώτων με πολύ χαμηλότερη ένταση, χωρίς να χάνετε την ορατότητα. Στα πιο σύγχρονα μοντέλα, η λειτουργία αυτή είναι αυτόματη (ηλεκτροχρωματική), όπου ειδικοί αισθητήρες σκουραίνουν την επιφάνεια του καθρέπτη μόλις εντοπίσουν έντονη δέσμη φωτός από το όχημα που ακολουθεί.

Μετά οι εξωτερικοί

Για τους εξωτερικούς καθρέπτες, η σύγχρονη μέθοδος επιτάσσει τη ρύθμιση προς τα έξω. Για τον καθρέπτη του οδηγού, γείρετε το κεφάλι σας προς τα αριστερά μέχρι να ακουμπήσει σχεδόν στο παράθυρο και ρυθμίστε τον καθρέπτη έτσι ώστε να βλέπετε μόλις και μετά βίας το πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας. Επανέλθετε στην όρθια θέση: πλέον δεν πρέπει να βλέπετε το αμάξωμά σας, αλλά όλο τον χώρο της διπλανής λωρίδας.

Ακολουθήστε την ίδια λογική για τον καθρέπτη του συνοδηγού, γέρνοντας το κεφάλι σας προς το κέντρο του αυτοκινήτου κατά τη ρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ένα όχημα σας προσπερνά, η εικόνα του θα μεταφέρεται ομαλά από τον κεντρικό καθρέπτη στον εξωτερικό και μετά στην περιφερειακή σας όραση, χωρίς να χάνεται ούτε στιγμή.

Τακτικός έλεγχος

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι καθρέπτες πρέπει να ελέγχονται τακτικά, ειδικά αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από περισσότερους οδηγούς, καθώς η παραμικρή απόκλιση στο ύψος του καθίσματος αλλάζει τελείως το οπτικό πεδίο.

Η σωστή ορατότητα δεν είναι θέμα συνήθειας, αλλά απαρέγκλιτος κανόνας για την αποφυγή συγκρούσεων σε περιβάλλοντα με αυξημένη κίνηση.