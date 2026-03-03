Μεταβίβαση αυτοκινήτου βήμα-βήμα: Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείς

Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να προσέξεις για να αποφύγεις την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις.

Η αγοραπωλησία ενός μεταχειρισμένου οχήματος (αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας) δεν χρειάζεται πλέον να είναι μια γραφειοκρατική οδύσσεια. Με την ενεργοποίηση της ψηφιακής μεταβίβασης, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά από την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού σας. Ωστόσο, για να φτάσετε στο σημείο της «οριστικής υποβολής», πρέπει τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής να έχουν φροντίσει για ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν την κατάσταση του οχήματος και τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι ο έλεγχος των «προαπαιτούμενων». Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση (να μην είναι σε κατάσταση ακινησίας), να έχει περάσει επιτυχώς τον έλεγχο ΚΤΕΟ (αν απαιτείται λόγω ηλικίας) και να μην υπάρχουν οφειλές για τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να είναι η πρωτότυπη και να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας. Αν υπάρχει παρακράτηση, θα πρέπει πρώτα να γίνει η άρση της στη Διεύθυνση Μεταφορών προτού ξεκινήσει η μεταβίβαση.

Η ψηφιακή διαδικασία μέσω του gov.gr

Η ψηφιακή μεταβίβαση (μέσω της πλατφόρμας drivers.services.gov.gr) ξεκινά πάντα από τον πωλητή. Αφού συνδεθεί με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει το όχημα που θέλει να μεταβιβάσει και καταχωρεί το ΑΦΜ του αγοραστή. Στη συνέχεια, ο αγοραστής λαμβάνει ειδοποίηση, εισέρχεται στην πλατφόρμα και αποδέχεται τη συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται αυτόματα η «Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος Μεταβίβασης», η οποία επιτρέπει στον αγοραστή να κυκλοφορεί και να ασφαλίσει το όχημα για διάστημα 30 ημερών μέχρι να εκδοθεί η νέα άδεια.

Για να προχωρήσει η ψηφιακή αίτηση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί και να έχει πληρωθεί το κατάλληλο παράβολο. Το κόστος της μεταβίβασης δεν είναι ενιαίο, αλλά εξαρτάται από τον κυλινδρισμό (κυβικά) του κινητήρα. Συγκεκριμένα, το «Τέλος Μεταβίβασης» και το «Τέλος Άδειας» καταβάλλονται μέσω κωδικού πληρωμής που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η πληρωμή του παραβόλου πρέπει να γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης για να αναγνωριστεί από το σύστημα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κλασική μεταβίβαση

Αν επιλέξετε την παραδοσιακή οδό μέσω ΚΕΠ ή Διεύθυνσης Μεταφορών, τα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής: η πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας, το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), οι αστυνομικές ταυτότητες και των δύο πλευρών και η βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ (ή εκτύπωση από το taxisnet). Επίσης, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας για την πληρωμή των τελών μεταβίβασης και αδείας.

Μια λεπτομέρεια που συχνά διαφεύγει της προσοχής είναι η ασφάλιση του οχήματος. Ο αγοραστής οφείλει να έχει ασφαλίσει το όχημα στο όνομά του από τη στιγμή που λαμβάνει τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος, καθώς η ασφάλεια του προηγούμενου ιδιοκτήτη παύει να ισχύει αυτόματα. Τέλος, αν η μεταβίβαση γίνεται από εταιρεία, απαιτείται επιπλέον το καταστατικό της επιχείρησης και η νομιμοποίηση του εκπροσώπου που υπογράφει για την πράξη.