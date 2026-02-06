Έπειτα από ορισμένες καταστάσεις που δημιούργησαν ένταση στην περασμένη χρονιά, η βρετανική αποφάσισε να προβεί σε αλλαγές για φέτος.

Η περσινή σεζόν της Formula 1 αποτέλεσε για τη McLaren Racing μια σπάνια αλλά απαιτητική συνθήκη: δύο οδηγοί, στο ίδιο μονοθέσιο, με πραγματικές πιθανότητες για τον παγκόσμιο τίτλο. Ένα σενάριο που κάθε ομάδα επιδιώκει, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει ότι μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικές αναταραχές.

Το 2025 εξελίχθηκε σε απόλυτα επιτυχημένο αγωνιστικό έτος για τη McLaren Racing, με 14 νίκες σε 24 Grand Prix και τους δύο οδηγούς να μοιράζονται από επτά πρώτες θέσεις, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση και των δύο τίτλων. Ωστόσο, η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς τριβές.

Το εσωτερικό πρόβλημα στη McLaren

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα λεγόμενα «papaya rules», το πλαίσιο εσωτερικών κανονισμών που ρύθμιζε τις μεταξύ τους μάχες στην πίστα. Παρότι σχεδιασμένοι για να επιτρέπουν ελεύθερο αγώνα, οι κανόνες αυτοί προκάλεσαν ταραχές.

Τα περιστατικά σε πίστες όπως η Μόντσα και η Σιγκαπούρη, όπου ο Όσκαρ Πιάστρι βγήκε χαμένος, είτε λόγω στρατηγικών επιλογών είτε μετά από επαφή με τον Λάντο Νόρις.

Νέα δεδομένα στο 2026

Το 2026, τη σεζόν που αλλάζουν πλήρως οι τεχνικοί κανονισμοί, η McLaren θέλει να υπερασπιστεί τους δύο τίτλους της. Αυτό θέλει να το κάνει επανεξετάζοντας τη φιλοσοφία των «papaya rules».

Ο Πιάστρι επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει αλλαγές στο πλαίσιο των κανόνων, με στόχο την αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον: «Για μένα, όπως είπε και ο Αντρέα Στέλα, το να απλοποιηθεί το πλαίσιο είναι μια σοφή απόφαση. Πιθανότατα δημιουργήσαμε μόνοι μας κάποια προβλήματα πέρυσι, χωρίς να υπήρχε πραγματική ανάγκη».

Παρά την κριτική που δέχθηκαν οι «papaya rules», ο Πιάστρι υπογράμμισε ότι η βασική φιλοσοφία τους είχε θετικά στοιχεία: «Ως γενική αρχή και ως τρόπος αγώνα, έφεραν αρκετά θετικά. Το ζήτημα είναι πώς τα εξελίσσεις ώστε να παραμείνουν μόνο τα θετικά. Γίνεται πάντα πολύς λόγος για υποθετικά σενάρια και για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα πράγματα εσωτερικά. Πολλά φαίνονται διαφορετικά απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές φέτος. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι εξακολουθούμε να θέλουμε να αγωνιζόμαστε όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα ως ομάδα».

Αλλαγές και δικαιοσύνη

Ανατρέχοντας στην πρώτη του πραγματική διεκδίκηση τίτλου, ο Πιάστρι κράτησε μετριοπαθή στάση και δεν πιστεύει πως αδικήθηκε από τη McLaren:

«Κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα, κάποιες καταστάσεις να είχαν διαχειριστεί διαφορετικά, αλλά αυτό είναι μέρος του κορυφαίου αθλητισμού και της Formula 1. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις κάθε απόφαση σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις όλους ευχαριστημένους, ειδικά σε ένα άθλημα που είναι ομαδικό αλλά καταλήγει σε ατομικό έπαθλο», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Αυστραλός οδηγός τόνισε ότι θεωρεί πως του δόθηκε δίκαιη ευκαιρία και ότι η ομάδα έχει ήδη στρέψει το βλέμμα στην επόμενη ημέρα: «Πιστεύω ότι πέρυσι είχα μια δίκαιη ευκαιρία. Τώρα δουλεύουμε στο πώς μπορούμε να βελτιωθούμε και να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί».

