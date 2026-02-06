Η McLaren Racing ανακοίνωσε τη Schneider Electric ως επίσημο ενεργειακό τεχνολογικό συνεργάτη σε Formula 1, IndyCar, WEC και F1 Academy.

Η Schneider Electric ανακοινώθηκε ως ο νέος Επίσημος Ενεργειακός Τεχνολογικός Συνεργάτης της McLaren Racing, σε μια συμφωνία που καλύπτει το σύνολο των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της βρετανικής ομάδας.

Η συνεργασία αφορά τις ομάδες McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team, McLaren F1 Academy και McLaren United Autosports WEC Hypercar Team, επεκτείνοντας τη χρήση προηγμένων ενεργειακών λύσεων τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής διαχείρισης που στοχεύουν στη μέγιστη απόδοση σε απαιτητικά αγωνιστικά περιβάλλοντα. Οι λύσεις αυτές θα αξιοποιούνται τόσο στις πίστες ανά τον κόσμο όσο και στις εγκαταστάσεις του McLaren Technology Centre στο Ουόκινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η νέα συμφωνία βασίζεται σε μια ήδη μακροχρόνια σχέση, καθώς η Schneider Electric συνεργάζεται με τη McLaren ως προμηθευτής για περισσότερα από 20 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία επεκτείνεται πλέον σε τομείς όπως η βελτιστοποίηση ενεργειακών υποδομών στην αεροδυναμική σήραγγα, στις εγκαταστάσεις παραγωγής και στα IT data centers της ομάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης μέσω προηγμένων ενεργειακών συστημάτων και στη χρήση τεχνολογιών digital twin, με στόχο τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των λειτουργιών.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τη Schneider Electric ως επίσημο συνεργάτη μας στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη κοινή μας δέσμευση για καινοτομία και ενεργειακή απόδοση. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Schneider με την επιδίωξη της McLaren για υψηλές επιδόσεις, θα εξερευνήσουμε νέους τρόπους για να κάνουμε τις δραστηριότητές μας πιο έξυπνες και αποδοτικές».

Από την πλευρά της Schneider Electric, ο CEO, Όλιβερ Μπλουμσημείωσε:

«Οι αγώνες αυτοκινήτου αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα για την απόδειξη της αξίας της προηγμένης ενεργειακής και ψηφιακής τεχνολογίας. Η McLaren Racing ωθεί κάθε σύστημα στα όριά του και ακριβώς εκεί η εξειδικευμένη γνώση μας σε θέματα απόδοσης, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας κάνει τη διαφορά».

Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο τεχνολογικής και λειτουργικής εξέλιξης της McLaren Racing, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα των αγωνιστικών της δραστηριοτήτων.