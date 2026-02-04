Η Opel ξεκίνησε δυναμικά το 2026, μπαίνοντας στις τρεις πρώτες θέσεις των ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων τον Ιανουάριο και ισχυρή παρουσία στα EV.

Με θετικό απολογισμό άνοιξε το 2026 για την Opel, η οποία κατέκτησε τη 2η θέση στην αγορά επιβατικών οχημάτων τον Ιανουάριο, με μερίδιο 8,8%. Η εικόνα της μάρκας ενισχύθηκε περαιτέρω στη λιανική αγορά, όπου οι ταξινομήσεις υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 140%. Παράλληλα, η Opel βρέθηκε στη 2η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά, με μερίδιο 11,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Πρωταγωνιστής το Opel Corsa

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική επίδοση της μάρκας είχε το Opel Corsa, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία του, καταγράφοντας μερίδιο 20,7%. Το δημοφιλές supermini συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα των πωλήσεων της Opel, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών κίνησης, από αποδοτικούς βενζινοκινητήρες και εκδόσεις Hybrid έως αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Ισχυρή άνοδος για το Opel Mokka

Θετική ήταν και η πορεία του Opel Mokka, το οποίο υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις του σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%. Το compact SUV της Opel διατηρεί την απήχησή του χάρη στον συνδυασμό compact διαστάσεων και δυναμικού, βραβευμένου design, ενώ η γκάμα του καλύπτει βενζινοκίνητες, Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Πρόσφατα, η προσθήκη της κορυφαίας έκδοσης GSE ενίσχυσε περαιτέρω το προφίλ του μοντέλου στην κατηγορία των B-SUV.

Συμβολή και από το Opel Frontera

Στα αποτελέσματα του Ιανουαρίου συνέβαλε ουσιαστικά και το Opel Frontera, το οποίο κατέγραψε 131 ταξινομήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της μάρκας. Το Frontera ξεχωρίζει για την έμφαση στην πρακτικότητα και την ευρυχωρία, με δυνατότητα επιλογής 5θέσιας ή 7θέσιας διάταξης, καθώς και για τις επιλογές κίνησης που περιλαμβάνουν υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, όλες με αυτόματο κιβώτιο.

Με αιχμή το Corsa και μια πλήρη, σύγχρονη γκάμα SUV, η Opel ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή εμπορική δυναμική, θέτοντας τις βάσεις για μια χρονιά με αυξημένες προσδοκίες στην ελληνική αγορά.