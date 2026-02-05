Ο Ολλανδός πολυπρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του όταν δεν οδηγεί με 300 χλμ/ώρα.

Η Formula 1 παραμένει ένα περιβάλλον έντονης δημοσιότητας, πίεσης και διαρκούς εναλλαγής ρόλων, ειδικά για τους οδηγούς που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο των επιτυχιών. Όσο οι τίτλοι συσσωρεύονται, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις, όχι μόνο εντός πίστας αλλά και εκτός αυτής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση της καθημερινότητας και η διατήρηση σταθερής νοοτροπίας θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες μακροχρόνιας παρουσίας στην κορυφή. Για ορισμένους οδηγούς, η απάντηση δεν βρίσκεται στην αλλαγή τρόπου ζωής, αλλά στην επιμονή σε μια συνειδητά απλή προσέγγιση.

Η προσέγγιση του Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν εξηγεί ότι, παρά την επιτυχία και την αναγνώριση, δεν αισθάνεται την ανάγκη να λειτουργεί διαφορετικά. Ο οδηγός της Red Bull Racing στη Formula 1 τονίζει ότι το επίκεντρο παραμένει αποκλειστικά η απόδοση:

«Προσπαθώ απλώς να είμαι ο εαυτός μου, ειλικρινά. Δεν χρειάζεται να συναντάω διάσημους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να συμπεριφέρομαι διαφορετικά, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω, που είναι να αποδίδω. Αν δεν αποδίδω, είμαι εκτός. Είναι τόσο απλό», είπε.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σε εκδήλωση της TAG Heuer, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση αυτής της ισορροπίας παίζουν οι άνθρωποι γύρω του: «Έχω πολύ καλούς φίλους γύρω μου που με κρατούν προσγειωμένο. Το ίδιο και η οικογένειά μου. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου».

Παρότι αναγνωρίζει ότι η Formula 1 φέρνει επαφή με πρόσωπα υψηλής προβολής, ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν αποτελεί κίνητρο:

«Στην πορεία, λόγω της Formula 1, γνωρίζεις πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, διασημότητες. Αλλά δεν είμαι εκεί γι’ αυτό. Απλώς το αποδέχομαι. Κάνω αυτό που πρέπει και μετά επιστρέφω στο σπίτι. Γι’ αυτό προσπαθώ να κρατώ τη ζωή μου πολύ απλή, τίποτα το υπερβολικό. Να ζω μια φυσιολογική ζωή εκτός Formula 1».

Τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο

Ο Φερστάπεν παραδέχεται ότι, παρά τις επιτυχίες, δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο για το μέλλον της καριέρας του:

«Είναι πάντα δύσκολο να πεις στον εαυτό σου ότι “το έχεις”, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί η καριέρα σου. Έχω υπάρξει τυχερός που έχω ήδη κερδίσει πολλά. Όπως έλεγα και παλιότερα, αν έρθουν κι άλλα, αυτό είναι φανταστικό. Αν όχι, τότε δεν πειράσει».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο πώς βλέπει τον εαυτό του μακροπρόθεσμα, μακριά από την ενεργό δράση: «Σε 20 ή 30 χρόνια δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Αλλά αυτοί οι τέσσερις τίτλοι θα υπάρχουν. Κανείς δεν μπορεί να μου τους πάρει. Οι αγώνες θα είναι πάντα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Και ως Ολλανδός οδηγός, ελπίζω όταν σταματήσω να υπάρχει νέο ταλέντο, ώστε το motorsport στη χώρα μας να παραμείνει ζωντανό και να εμπνέει τον κόσμο να αγαπήσει τους αγώνες».

