Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Κουμπίτσα άλλαξε για πάντα (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η εβδομάδα συνεχίζεται με ακόμη περισσότερη δράση και βουτιές στο ένδοξο παρελθόν των αγώνων. Οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα είναι μια από τις πιο ξακουστές και απαιτητικές δοκιμασίες στον πλανήτη, και σήμερα θα μάθουμε για δύο διαφορετικούς αγώνες. Επιπλέον, ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ρόμπερτ Κουμπίτσα είχε το πολύ τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα ράλλυ που παραλίγο να του κοστίζει τη ζωή, ενώ ο Μάρκου Άλεν διέπρεψε στο Ράλλυ Σουηδίας.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, η Ford κατέκτησε τη νίκη στον πρώτο 24ωρο αγώνα της Ντεϊτόνα, κάνοντας μάλιστα το 1-2 στο ντεμπούτο του GT40 Mk.II. Η νίκη κατέληξε στο #98 των Κεν Μάιλς και Λόιντ Ρούμπι. Η επιτυχία αυτή, έμελλε να αποδειχθεί η αρχή της κυριαρχίας της αμερικανικής φίρμας στους αγώνες αντοχής για τα επόμενα χρόνια.

Σαν σήμερα το 1972, ολοκληρώθηκε ο πιο παράξενος αγώνας για τις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που άρχισε να καταπονεί τον κόσμο της αυτοκίνησης κι όχι μόνο, ο αγώνας διήρκησε μόλις 6 ώρες. Οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα εκείνη τη χρονιά, σήμανε και την αφετηρία των νέων 3λιτρων σπορ αυτοκινήτων, με την Ferrari να κυριαρχεί. Ο ιταλικός κολοσσός κατέκτησε τη νίκη με μια 312PB που μοιράστηκαν οι Μάριο Αντρέτι και Τζάκι Ιξ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε άλλη μια Ferrari, οδηγούμενη από τους Τιμ Σένκεν και Ρόνι Πέτερσον.

Σαν σήμερα το 1983, γεννήθηκε στη Μελβούρνη ο θρύλος των αγώνων της Αυστραλίας, Τζέιμι Ουίνκαπ. Ο Αυστραλός έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την Triple Eight Race Engineering, την οποία έχει εκπροσωπήσει για πάνω από 15 χρόνια στο δημοφιλές πρωτάθλημα των Supercars, με ομόσταυλο κυρίως τον Κρεγκ Λόουντες. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών και πρωταθλημάτων στη διοργάνωση, ενώ μετρά επίσης μια νίκη στις 12 Ώρες του Μπάθαρστ.

This fight between Jamie Whincup and Shane Van Gisbergen is probably one of my favorite Supercars moments of the year. pic.twitter.com/6nz8iLBViQ November 24, 2021

Σαν σήμερα το 1988, ο Μάρκου Άλεν πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Σουηδίας για το πρωτάθλημα του WRC. Ο Φινλανδός οδήγησε μια τετρακίνητη Lancia Delta HF και άφησε πίσω το επίσης τετρακίνητο Ford Sierra XR του τοπικού ήρωα, Στιγκ Μπλόνκβιστ. Αυτή ήταν και η τελευταία νίκη για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, καθώς η Lancia εμφανίστηκε στο Ράλλυ Πορτογαλίας με την ταχύτατη και εντυπωσιακή Delta Integrale.

Σαν σήμερα το 2011, ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα είχε ένα σοβαρότατο ατύχημα σε αγώνα ράλλυ στην Ανδόρα, όπου παραλίγο έλλειψε να χάσει τη ζωή του. Ο Πολωνός έχασε τη θέση του στη Renault-Lotus στη Formula 1 και η καριέρα του άλλαξε για πάντα. Χρειάστηκαν πολλαπλά χειρουργεία ώστε να αποκατασταθούν οι τραυματισμοί του Κουμπίτσα και μέχρι σήμερα το δεξί του χέρι δεν λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Τελικά ο Πολωνός έκανε το δικό του θαύμα και ανέκαμψε, επιστρέφοντας επίσημα στο grid για μία σεζόν το 2019 με την παραπαίουσα Williams. Πλέον ο Πολωνός αγωνίζεται σε αγώνες αντοχής και το WEC.

Σαν σήμερα το 2016, ο Σαμπ Μπερντ κυριάρχησε στο ePrix του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής για το πρωτάθλημα της Formula E με τη DS Virgin. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Σεμπαστιέν Μπουεμί με τη Renault e.DAMS, έχοντας εκκινήσει 18ος. Το βάθρο «έκλεισε» ο Λούκας Ντι Γκράσι της ABT Audi Sport.

Φωτογραφίες: crystalracing/X