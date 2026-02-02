Πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό βρίσκεται η βρετανική ομάδα της Formula 1, καθώς το shakedown της Βαρκελώνης δεν κύλισε όπως θα περίμενε.

Σε μειονεκτική θέση βρίεται η McLaren Racing έπειτα από το πρώτο τεστ του 2026. Η βρετανική ομάδα είναι πίσω σε αγωνιστικά χιλιόμετρα σε σύγκριση με αυτό που είχε προγραμματίσει εξαρχής και παραδέχεται πως βρίσκεται πίσω από τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Η ομάδα του Ουόκιντγκ εισέρχεται στο νέο τεχνικό καθεστώς έχοντας κατακτήσει δύο συνεχόμενους τίτλους Κατασκευαστών, ενώ ο Λάντο Νόρις το 2025 της χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα οδηγών μετά το 2008.

Καθυστερημένη παρουσία και τεχνικό πρόβλημα

Η νέα εποχή της Formula 1 μόνο ομαλά δεν ξεκίνησε για τη McLaren, η οποία επέλεξε να μην συμμετάσχει στις δύο πρώτες ημέρες του τεστ, παρουσιάζοντας τη νέα MCL40 μόλις την Τετάρτη. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις πραγματοποίησε συνολικά 77 γύρους, μοιρασμένους σε πρωινή και απογευματινή περίοδο, προσφέροντας στην ομάδα τα πρώτα ουσιαστικά δεδομένα.

Την Πέμπτη ανέλαβε το πρόγραμμα ο Όσκαρ Πιάστρι, όμως η ημέρα δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το πλάνο. Ο Αυστραλός ολοκλήρωσε μόλις 48 γύρους το πρωί, πριν τεθεί εκτός για το υπόλοιπο της ημέρας λόγω προβλήματος στο σύστημα καυσίμου.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion

Παραδοχή για τον ανταγωνισμό

Ο Τεχνικός Διευθυντής Απόδοσης της McLaren, Μαρκ Τέμπλ, χαρακτήρισε την απόφαση ως προληπτική, χωρίς να κρύψει ωστόσο τον προβληματισμό του για το επίπεδο που έδειξαν οι αντίπαλοι.

«Συνολικά, δεν αντιμετωπίσαμε κάτι απροσδόκητο. Η συμπεριφορά και ο χειρισμός του μονοθεσίου είναι σε ευθυγράμμιση με όσα περιμέναμε, οπότε δεν αιφνιδιάζει τους οδηγούς. Το θέμα είναι η διαδικασία εκμάθησης και εξοικείωσης. Όσο αυξάνεται ο χρόνος στην πίστα, θα προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε και να βελτιστοποιήσουμε το πακέτο».

A special day for the team, seeing our MCL40 rollout for the first time 🥹#McLarenF1 | #F1 🧡 pic.twitter.com/ck4Lg8C4TH — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 28, 2026

Η Mercedes ως σημείο αναφοράς

Την ίδια στιγμή, η Mercedes κυριάρχησε στο τεστ όσον αφορά τα χιλιόμετρα που κάλυψε. Η εργοστασιακή ομάδα τελείωσε τις δοκιμές με 500 γύρους, ενώ συνολικά οι μονάδες ισχύος της κάλυψαν περισσότερους από 1.100 γύρους. Μάλιστα ο Τζορτζ Ράσελ είχε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στο πενθήμερο shakedown.

Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη για τη McLaren, καθώς η απώλεια χρόνου πίστας σημαίνει περιορισμένη κατανόηση των νέων συστημάτων και των τεχνολογικών λύσεων που χαρακτηρίζουν τα μονοθέσια του 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών ημερών συμμετοχής της, η McLaren συγκέντρωσε μόλις 290 γύρους συνολικά, αριθμό που την έφερε πάνω μόνο από τις νεοεισερχόμενες Audi και Cadillac, καθώς και από την Aston Martin. Το επόμενο τεστ στο Μπαχρέιν (11-13/2) αποκτά πλέον κρίσιμη σημασία για τη McLaren, η οποία καλείται να καλύψει γρήγορα το χαμένο έδαφος και να επιταχύνει τη διαδικασία εξέλιξης ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής εποχής.