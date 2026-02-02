Σαν Σήμερα: H BAR «τρομοκράτησε» τους... μεγάλους της F1 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2004 εξελίχθηκε σε ένα μονόλογο του Μίκαελ Σουμάχερ με τη Ferrari F2004, το μονοθέσιο που εξέπληξε τους Ιταλούς. Ωστόσο στις πρώτες χειμερινές δοκιμές της σεζόν μία άλλη ομάδα έκανε την έκπληξη και έδειξε τρομερά σημάδια ταχύτητας. Επιπλέον ένας ήρωας της Νέας Ζηλανδίας γεννήθηκε και ένας αγώνας στην Ντεϊτόνα κατακτήθηκε από τη θρυλική Team Penske. Στους δύο τροχούς, γεννήθηκαν δύο αναβάτες που άφησαν τη δική τους ιστορία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1937, γεννήθηκε ο Τόνι Σέλι. Ο Νεοζηλανδός ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα των ‘50s, κάνοντας αίσθηση στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.Το 1962 μεταπήδησε στην Ευρώπη και συμμετείχε σε υποστηρικτικούς αγώνες της Formula 1. Μάλιστα σκόπευε να αγωνιστεί στις 24 Ώρες Λε Μαν, οδηγώντας την επαναστατική Lotus 23 του αείμνηστου Κόλιν Τσάπμαν. Τελικά οι αγωνοδίκες δεν επέτρεψαν (εσφαλμένα, όπως αποδείχθηκε) στο αυτοκίνητο να αγωνιστεί λόγω παραβάσεων σε τεχνικούς κανονισμούς της ACO. Την ίδια χρονιά, ο Σέλι έλαβε μέρος και σε τρία Grand Prix της F1 με διάφορα πελατειακά μονοθέσια της Lotus.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο βετεράνος των αγώνων μοτοσικλετών, Ντίτερ Μπράουν. Ο Γερμανός από το Ουλμ της Δυτικής Γερμανίας είναι γνωστός για τους παγκόσμιους τίτλους που κατέκτησε στα 125cc και 250cc με Suzuki και Yamaha, το 1970 και 1973. Ωστόσο, έχει γράψει ιστορία και ως ένας εκ των μόλις 7 αναβατών που κατέκτησαν το επικίνδυνο ΤΤ Isle of Man στην πρώτη τους προσπάθεια (το 1970). Η καριέρα του Μπράουν τερματίστηκε απότομα το 1977, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα στο Grand Prix Αυστρίας των 350cc, που έγινε στο στο Σάλτζμπουργκρινγκ.

Σαν σήμερα το 1969, η πανίσχυρη ομάδα του Ρότζερ Πένσκι, Team Penske, κατέκτησε τη νίκη στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. Οι οδηγοί της ήταν οι Αμερικανοί Μαρκ Ντονούς και Τσακ Πάρσονς, οι οποίοι μοιράστηκαν μια Lola T70 Mk.3B. Μάλιστα, έδωσαν στη Βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία την πρώτη και μοναδική νίκη της στο συγκεκριμένο event.

Σαν σήμερα, επίσης το 1969, ο Κρις Έιμον πήρε πρώτος την καρό σημαία στο πάρκο του Λέικσαϊντ και κατέκτησε το Grand Prix Αυστραλίας οδηγώντας τη Ferrari 246T. Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο του δημοφιλούς τότε Tasman Series. Ο Νεοζηλανδός έριξε γύρο σε όλο το grid, όπως και ο ομόσταυλος Ντέρεκ Μπελ. Μάλιστα, οι Γκρέιαμ Χιλ και Πιρς Κουράζ συγκρούστηκαν και έτσι το βάθρο συμπλήρωσε ο ντόπιος Λέο Τζόγκεγκαν.

Σαν σήμερα το 1976, γεννήθηκε ο Ράιαν Φάρκουχαρ στο Ντάνγκανον της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρόκειται για μια επιβλητική παρουσία στους αγώνες δύο τροχών της Ιρλανδίας και είναι πολυνίκης με 201 νίκες. Αποτελεί επίσης έναν από τους πιο αξιόλογους αναβάτες στην ιστορία του ΤΤ Isle of Man, καθώς μετρά τρεις νίκες σε 11 εμφανίσεις (2004, 2005, 2012).

Σαν σήμερα το 2004, η BAR εντυπωσίασε με το νέο της μονοθέσιο F1, τη 006, όντας ταχύτερη στις χειμερινές δοκιμές της F1, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Παρά το γεγονός πως δεν έδωσαν το "παρών" όλες οι ομάδες του grid, ο Τζένσον Μπάτον σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και μάλιστα πέτυχε ανεπίσημο ρεκόρ πίστας. Εκείνη τη σεζόν, η βρετανική ομάδα που χρησιμοποιούσε κινητήρες της Honda, τερμάτισε στη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει νίκη σε Grand Prix.

Φωτογραφίες: janjoostfolmer/X, farquhart/X, dieterbrauntapgap/X