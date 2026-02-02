Πληροφορίες του βρετανικού Τύπου θέλουν τον Χάμιλτον και την Καρτνάσιαν να μοιράζονται ένα ρομαντικό διήμερο στο Oxfordshire μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ενώ ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται εν μέσω των προετοιμασιών για τη δεύτερη σεζόν του με τη Ferrari στη Formula 1, η προσωπική του ζωή απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», ο Βρετανός οδηγός και η Κιμ Καρντάσιαν πέρασαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο πολυτελές συγκρότημα Estelle Manor, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ιδιωτικότητα.

Η Καρντάσιαν ταξίδεψε από το Λος Άντζελες με το ιδιωτικό της αεροσκάφος, ενώ ο Χάμιλτον έφτασε στο σημείο με ελικόπτερο από το Λονδίνο. Οι δύο προσωπικότητες, που γνωρίζονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία, φαίνεται πως επέλεξαν την αγγλική εξοχή για να περάσουν χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χρησιμοποιώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ιδιωτικούς χώρους εντός του καταλύματος.

Μια φιλία ετών που αποκτά νέα διάσταση

Η σχέση των δύο δεν είναι νέα, καθώς ο Χάμιλτον διατηρούσε επί χρόνια φιλικούς δεσμούς με την οικογένεια Καρντάσιαν και τον πρώην σύζυγο της Κιμ, Κάνιε Γουέστ. Ωστόσο, οι πρόσφατες κοινές τους εμφανίσεις –αρχικά στο Άσπεν κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς και τώρα στο Oxfordshire– έχουν ενισχύσει τα σενάρια που τους θέλουν να είναι κάτι παραπάνω από φίλοι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, το ζευγάρι απέφυγε κάθε είδους έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κίνηση ασυνήθιστη για την Καρντάσιαν, γεγονός που υποδηλώνει την επιθυμία για διαφύλαξη της προσωπικής τους στιγμής. Η αναχώρησή τους έγινε το πρωί της Κυριακής κάτω από δρακόντεια μέτρα, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο αν η Αμερικανίδα επιχειρηματίας θα δώσει το «παρών» στα paddock της Formula 1 κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Η στρατηγική σημασία της εικόνας

Για τον Χάμιλτον, κάθε κίνηση εκτός πίστας έχει βαρύτητα, ειδικά τώρα που εκπροσωπεί την πιο ιστορική ομάδα του grid. Η σύνδεσή του με μια γυναίκα που ηγείται μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας δισεκατομμυρίων, όπως η Καρντάσιαν, δημιουργεί ένα «power couple» που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εισέρχεται στη σφαίρα της παγκόσμιας οικονομικής και lifestyle επιρροής.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό των πληροφοριών που δημοσίευσε η «The Sun». Παρόλα αυτά, το timing της συνάντησης, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, τοποθετεί τον Χάμιλτον για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας, αποδεικνύοντας ότι η επίδρασή του παραμένει αμείωτη, τόσο εντός όσο και εκτός των σιρκουί.