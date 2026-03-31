Volvo Cars: Αναλαμβάνει την εισαγωγή της Lynk & Co στην Ευρώπη

Κώστας Παστρίμας
Η νέα στρατηγική συνεργασία με την Geely αναβαθμίζει τον ρόλο της Volvo, μετατρέποντας το δίκτυό της σε «όπλο» για την ταχεία ανάπτυξη της Lynk & Co στη Γηραιά Ήπειρο.

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον εμπορικό χάρτη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η Volvo Cars και η Geely Auto υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MoU) για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής σύμπραξης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, που δημοσιοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026, η Volvo Cars πρόκειται να καταστεί ο αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων της Lynk & Co στην Ευρώπη. Η σουηδική μάρκα αναλαμβάνει πλέον την πλήρη ευθύνη για τις εμπορικές δραστηριότητες και τη διαχείριση του brand της Lynk & Co στην ευρωπαϊκή περιοχή, υποστηρίζοντας ενεργά τα φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας.

Lync & Co

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση του ισχυρού συστήματος πωλήσεων και σέρβις της Volvo Cars στις σχετικές αγορές. Τα μοντέλα της Lynk & Co θα πωλούνται και θα υποστηρίζονται τεχνικά μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο των εμπορικών συνεργατών και τα έμπιστα σημεία σέρβις της Volvo. Με αυτόν τον τρόπο, η Volvo Cars επιτυγχάνει σημαντικές συνέργειες, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα και πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, η κίνηση αυτή επιτρέπει στη Volvo να διευρύνει την πελατιακή της βάση και να εμπλουτίσει την προϊοντική της προσφορά χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις σε νέα προϊόντα.

Ο Έρικ Σεβέρινσον, Chief Commercial Officer της Volvo Cars, δήλωσε «Με αυτήν τη νέα διευθέτηση, θα αξιοποιήσουμε το εμπορικό μας σύστημα για να υποστηρίξουμε τις φιλοδοξίες ανάπτυξης της Lynk & Co στην Ευρώπη. Παράλληλα, η συμφωνία αυτή δίνει στη Volvo Cars την ευκαιρία να διευρύνει την πελατιακή της βάση και να συμπληρώσει την προϊοντική της γκάμα, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις δικές μας αναπτυξιακές φιλοδοξίες».

@Photo credits: Lynk & Co

