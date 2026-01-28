Ο γιατρός Δημήτρης Κουκουλάς αποκαλύπτει τι του είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σε αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ και να τραυματιστούν άλλοι 3, έδωσε ο Δημήτρης Κουκουλάς, ο οποίος μίλησε με έναν από τα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Ο Έλληνας γιατρός μόλις ενημερώθηκε οτι στο τροχαίο είχαν εμπλοκή συμπατριώτες του, αμέσως πήγε εκεί για να βοηθήσει στην διαδικασία και όπως είπε μίλησε με δύο από τους τρεις φίλους του «δικεφάλου». Ο ένας από τους αυτούς που ήταν σε καλύτερη κατάσταση του είπε πως το κακό έγινε επειδή κάτι έπαθε το τιμόνι λόγω του «lane assistant».

Αρχικά ανέφερε: «Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νοσοκομείο που είναι 10 χλμ από εκεί που έγινε το ατύχημα. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ, μετά έγινε η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς και έφυγαν. Νοσηλεύονται στις κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν και εγώ εκεί κατά την επίσκεψη της πρέσβειρας. Ήρθαν και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, με μια μικρή ομάδα μπήκαμε στους θαλάμους. Είμαι συγκλονισμένος, γιατί μόλις είδα τους γονείς που ήρθαν για την ταυτοποίηση…».

Στην ερώτηση τι άκουσε όταν ήταν στο νοσοκομείο, αποκάλυψε κι άλλες σοκαριστικές λεπτομέρειες, όπως ότι κάτι συνέβη με το «Lane Assistant» και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος: «Είδαμε το ασθενοφόρο και μας ενημέρωσαν ότι έγινε ένα μεγάλο τροχαίο. Εγώ δεν ήμουν στα επείγοντα, γιατί η ειδικότητά μου είναι γαστρεντερολόγος, αλλά μόλις έμαθα τις λεπτομέρειες ότι είχαν εμπλακεί Έλληνες, έφυγα και πήγα στην πανεπιστημιακή κλινική, για να βοηθήσω με τη μετάφραση και τα πάντα. Συνομιλήσαμε με δύο από τους τρεις τραυματίες. Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους και έχει μόνο κάποια κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lain Assistant, μπλόκαρε το τιμόνι και έτσι έφυγε το αυτοκίνητο».