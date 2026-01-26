Η Red Bull Racing ήταν η ομάδα που κυριάρχησε την πρώτη ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1, με τη μυστικοπάθεια από το σπορ να κυριαρχεί.

Το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2026 ξεκίνησε, με τη Βαρκελώνη να είναι το πρώτο φετινό σημείο συνάντησης για τις ομάδες. Από τις 5 ημέρες, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε 3 από αυτές.

Στην πρώτη ημέρα δράσης πήραν μέρος συνολικά 7 ομάδες. Αυτές ήταν οι: Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls και Red Bull Racing. Οι McLaren και Ferrari θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση την Τρίτη, ενώ η Aston Martin ακόμη... αγνοείται. Απούσα είναι η Williams, όπως έχει ήδη ανακοινώσει.

And the 2026 Shakedown is under way... 👀



Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Η Red Bull έκανε την αρχή

Ταχύτερος οδηγός στην πρώτη ημέρα δοκιμών ήταν ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing. Σύμφωνα με αναφορές, ο Γάλλος σημείωσε με τη μαλακή C3 γόμα ελαστικών της Pirelli το 1:18,159 και τελείωσε την πρώτη ημέρα στην κορυφή των χρόνων. Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, πήρε τη θέση του Κίμι Αντονέλι που ήταν στο τιμόνι της W17 στο πρωινό σκέλος και ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον οδηγό της RBR.

Τρίτος ήταν ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, με τον ταχύτερο χρόνο του να είναι στο 1:20,189. Ο Αντονέλι ήταν στην 4η θέση, ενώ την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε ο Έστεμπαν Οκόν της Haas. Οι Λίαμ Λόσον με Racing Bulls, Βάλτερι Μπότας με Cadillac, Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi και Σέρχιο Πέρεζ, επίσης με Cadillac, συμπλήρωσαν την κατάταξη της πρώτης ημέρας.

Ο χρόνος του Χατζάρ στην πρώτη ημέρα δοκιμών ήταν πάνω από 4 δλ πιο αργός από τον χρόνο του FP1 του GP Ισπανίας του 2025. Συγκριτικά με τα μονοθέσια της προηγούμενης σεζόν, τα φετινά μονοθέσια αναμένεται να είναι έως 2 δλ πιο αργά.

Οι χρόνοι είναι ασήμαντοι

Οι χρόνοι δεν είναι παρά ένα δείγμα, καθώς οι ομάδες δεν κυνηγάνε σε καμία περίπτωση την απόλυτη απόδοση. Αυτό που στοχεύουν είναι στη σωστή λειτουργία των συστημάτων, αξιοπιστία και συλλογή δεδομένων για την εξέλιξη τόσο των μονάδων ισχύος όσο και των μονοθεσίων.

Σύμφωνα πάντα με όσα κυκλοφορούν στην Ισπανία, ο Έστεμπαν Οκόν της Haas έκανε 154 γύρους, ενώ τριψήφιο αριθμό γύρων είχε και ο Ίσακ Χατζάρ και οι οδηγοί της Mercedes. Όσον αφορά τις νέες ομάδες, η Cadillac συμπλήρωσε 44 γύρους, ενώ η Audi μόλις 27 γύρους.

Όσα περισσότερα χιλιόμετρα καλύπτουν οι κινητήρες τόσο πιο χαρούμενοι είναι οι κατασκευαστές λόγω της συλλογής δεδομένων.

Volume up! 🔊



Here's a first look at Audi on track in Barcelona 👋#F1 pic.twitter.com/VVhJWvAAL9 — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Μυστικοπάθεια και επιλεγμένη δημοσιότητα

Μπορεί η Formula 1 στους λογαριασμούς της στα social media να δημοσίευσε υλικό από τη σημερινή ημέρα, η προσπάθεια να κρυφτεί η παραμικρή λεπτομέρεια ήταν τεράστια. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών διεκόπη το live timing έτσι ώστε να μην βγαίνει καμία πληροφορία στον «έξω κόσμο».

Την ίδια ώρα πέρα από τους σεκιούριτι περιμετρικά της πίστας, υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας ώστε να απομακρυνθούν όσοι βρέθηκαν στα περίχωρα για να δουν από κοντά τα νέα μονοθέσια.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion