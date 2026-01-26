Η βρετανική ομάδα απουσιάζει αυτή τη στιγμή από τις δοκιμές της Βαρκελώνης και αναμένεται να χάσει τουλάχιστον δύο ημέρες δράσης.

Άσχημα είναι τα νέα για την Aston Martin. Οι «πράσινοι» αναμένεται να απουσιάσουν από την πίστα τις δύο πρώτες ημέρες του πρώτου τεστ προετοιμασίας της Formula 1 για το 2026 στη Βαρκελώνη.

Η παρουσία της βρετανικής ομάδας να μετατίθεται – στην καλύτερη περίπτωση – για την Τετάρτη, ενώ δεν αποκλείεται να απουσιάσει όλη την εβδομάδα.

Ποιοι δοκιμάζουν και πότε

Το πενθήμερο shakedown στην πίστα της Βαρκελώνης(26-30 Ιανουαρίου) διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της εισαγωγής των ριζικά νέων τεχνικών κανονισμών για το 2026. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε τρεις από τις πέντε ημέρες, με το πρόγραμμα παρουσίας να διαφέρει σημαντικά από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

Ήδη από την πρώτη ημέρα βρίσκονται στην πίστα οι Mercedes, Audi, Alpine, Haas, Cadillac, Racing Bulls και Red Bull Racing, ενώ McLaren και Ferrari έχουν προγραμματίσει την έναρξη των δοκιμών τους για την Τρίτη. Η Williams έχει ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη Βαρκελώνη, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στο πρώτο επίσημο τεστ του Μπαχρέιν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Aston Martin αποτελεί τη μοναδική ομάδα της οποίας το πλάνο δεν είχε ξεκαθαρίσει πλήρως. Πλέον, επιβεβαιώνεται ότι δεν θα βρεθεί στην πίστα πριν από την Τετάρτη, με την Πέμπτη να παραμένει επίσης ανοιχτό ενδεχόμενο.

Καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εξέλιξης

Παρότι οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και υποστήριξης της Aston Martin έχουν ήδη στηθεί στη Βαρκελώνη, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ομάδα αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εξέλιξης, σε μια κατάσταση που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτή της Williams.

Τα άσχημα νέα για την Aston Martin ξεκίνησαν από την Honda, τον προμηθευτή κινητήρων της από εφέτος. Σύμφωνα με το ιαπωνικό εργοστάσιο, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την απόδοση της νέας μονάδας ισχύος.

Σε περίπτωση που η Aston Martin χάσει έστω και μία από τις τρεις ημέρες δοκιμών στη Βαρκελώνη, αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα στο εγχείρημά της να είναι ανταγωνιστική στη σεζόν.

