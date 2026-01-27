Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική μετάβαση στο ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης έχει ήδη ξεκινήσει. Γιατί το παραδοσιακό έγγραφο οδεύει προς την απόσυρση.

Για δεκαετίες, το δίπλωμα οδήγησης ήταν ένα έγγραφο που έμπαινε στο πορτοφόλι και συχνά το ξεχνούσαμε εκεί μέχρι τα 65 μας χρόνια. Ειδικά οι παλαιότεροι οδηγοί, κάτοχοι του κλασικού ροζ τρίπτυχου εγγράφου, ένιωθαν μια ασφάλεια σχεδόν ισοβια. Αυτή η εποχή, όμως, τελειώνει οριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της απόλυτης ομογενοποίησης των εγγράφων και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, έχει θέσει μια πολύ συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για την καθολική ισχύ που θα έχει το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης: την 19η Ιανουαρίου 2033.

Μέχρι τότε, κάθε παλαιού τύπου άδεια οδήγησης –είτε πρόκειται για το ροζ χάρτινο δίπλωμα είτε για τις πρώτες πλαστικές κάρτες χωρίς σύγχρονα χαρακτηριστικά– θα πρέπει να έχει αντικατασταθεί από το νέο, ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο. Παρά το γεγονός ότι το 2033 ακούγεται μακρινό, η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η μετάβαση στο ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης δεν είναι μια προαιρετική ευκολία, αλλά μια δομική αλλαγή που απαιτεί τον ψηφιακό συγχρονισμό εκατομμυρίων εγγράφων, κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλες ουρές αναμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες όσο πλησιάζουμε στην προθεσμία.

Οι παγίδες της διοικητικής ισχύος

Υπάρχει μια λεπτομέρεια που πολλοί οδηγοί στην Ελλάδα αγνοούν. Παρόλο που η ΕΕ δίνει περιθώριο μέχρι το 2033, η διοικητική ισχύς των παλιών εγγράφων μπορεί να λήξει πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα, όλα τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί πριν από το 2013 θεωρούνται ήδη «τεχνολογικά ξεπερασμένα» για τις νέες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό και διαθέτουν το παλαιό ροζ έγγραφο, έρχονται συχνά αντιμέτωποι με τη δυσπιστία των ξένων αρχών ή των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, οι οποίες απαιτούν πλέον το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης ή έστω τη νέα κάρτα ευρωπαϊκού τύπου.

Η αντικατάσταση δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης, αλλά και πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες. Το νέο έγγραφο ενσωματώνεται αυτόματα στο Gov.gr Wallet, επιτρέποντας στον οδηγό να έχει το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης στο κινητό του με πλήρη νομική ισχύ. Με αυτή τη μετάβαση, το κράτος αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την ικανότητα οδήγησης του κατόχου, ενώ η ανανέωση των στοιχείων γίνεται πλέον μια απλή ψηφιακή διαδικασία.

Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή

Η μετάβαση δεν απαιτεί εκ νέου εξετάσεις οδήγησης, αλλά μια τυπική διαδικασία ανανέωσης φωτογραφίας και στοιχείων. Ωστόσο, για τους οδηγούς που πλησιάζουν σε ηλικιακά ορόσημα (όπως τα 65 έτη), η αντικατάσταση συνδυάζεται υποχρεωτικά με ιατρικές εξετάσεις. Η σύσταση των αρχών είναι σαφής: η ψηφιακή εποχή απαιτεί έγγραφα που μπορούν να «διαβαστούν» από τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου. Το παλιό ροζ δίπλωμα, όσο νοσταλγικό κι αν είναι, δεν έχει πλέον θέση στο σύγχρονο οδικό δίκτυο που κινείται στους ρυθμούς του ψηφιακού διπλώματος οδήγησης.