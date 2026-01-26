Ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη αλλαγή

Δες πώς το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης αλλάζει την καθημερινότητά μας - Τι ισχύει για τα ταξίδια στο εξωτερικό και ποιες είναι οι νέες προθεσμίες.

Η ψηφιοποίηση της αυτοκίνησης δεν σταματά στα λογισμικά των οχημάτων. Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η νέα οδηγία για τις άδειες οδήγησης εισάγει το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης ως την προεπιλεγμένη μορφή για όλους τους πολίτες. Δεν πρόκειται απλώς για μια φωτογραφία του εγγράφου στο κινητό μας, αλλά για μια πλήρως εναρμονισμένη ψηφιακή ταυτότητα που θα αναγνωρίζεται από το Παρίσι μέχρι την Αθήνα. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των παραβάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ακολουθεί ο αναλυτικός οδηγός με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στη νέα εποχή:

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι (EUDI Wallet): Το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης θα «κατοικεί» μέσα στο νέο European Digital Identity Wallet. Κάθε κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους πολίτες του αυτή την εφαρμογή, η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και απόλυτα ασφαλή.

Ψηφιακό «από προεπιλογή» (Digital by default): Πλέον, οι νέες άδειες οδήγησης θα εκδίδονται πρωταρχικά σε ψηφιακή μορφή. Ο οδηγός θα λαμβάνει το δίπλωμα απευθείας στο smartphone του μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης.

Η τύχη του φυσικού εγγράφου: Η πλαστική κάρτα δεν καταργείται οριστικά. Θα παραμένει διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος για όσους δεν διαθέτουν smartphone ή για εκείνους που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε χώρες εκτός ΕΕ, όπου η ψηφιακή μορφή μπορεί να μην αναγνωρίζεται ακόμη.

Πανευρωπαϊκή Αναγνώριση: Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι το ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό σας θα έχει την ίδια νομική ισχύ με το φυσικό έγγραφο σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος, οι αρχές θα μπορούν να σκανάρουν έναν κωδικό QR για να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της άδειας.

Τέλος στην «ατιμωρησία» των συνόρων: Με το νέο σύστημα, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης σε μια χώρα της ΕΕ (λόγω σοβαρής παράβασης) θα έχει άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ψηφιακό δίπλωμα θα ανακαλείται αυτόματα από το ψηφιακό πορτοφόλι του οδηγού, εμποδίζοντάς τον να οδηγήσει οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτόματες Ενημερώσεις και Ανακλήσεις: Μέσω του Gov.gr Wallet στην Ελλάδα, οι πολίτες ενημερώνονται πλέον σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του διπλώματός τους. Αν το δίπλωμα ανακληθεί από την Τροχαία, «εξαφανίζεται» αυτόματα από την εφαρμογή και εμφανίζεται μήνυμα που εξηγεί τον λόγο της ανάκλησης.